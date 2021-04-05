Kayseri’de el işi üreticileri “e38” ile kazanıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

KAYMEK tarafından 2 yıl önce faaliyete başlayan e-ticaret platformu "e38.com" ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK ve online ticaret sitesi e38.com’un tüm vatandaşların ürünlerine açık olduğunu, belediye olarak vatandaşlardan hiçbir kâr talebinde bulunmadıklarını söyledi.

Platformu '150. Yılda 150 Proje' kapsamında e-ticaret başlığı altında hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, e38’de ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı kategorilerinde 2 binin üzerinde el sanatı eserinin yer aldığını bildirdi.

"El yapımı ürünlerin yer aldığı e38’de eserler el sanatları ile üretildiğinden benzeri olan fakat birebir aynı olmayan kişiye özgü ayrıcalıklarla müşterilerin beğenisine sunuluyor" diyen Büyükkılıç, "El sanatları üzerine üretim yapan bireyler KAYMEK’ e getirdikleri ürünleri öncelikle konsinye satış sözleşmesi ile e38’e teslim ediyor. Daha sonra alanında uzman eğitmenlerden oluşan komisyonun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen ürünler gerekli aşamalardan geçirilerek platform üzerinden satışa çıkıyor." şeklinde bilgi verdi.

e-38’in her ay on binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğine ve bu ziyaretlerin Kayseri’nin tanıtımına önemli kazanımları olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, KAYMEK ile geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlarken, diğer yandan da e38.com ile son dönemde gelişen e-ticaret pastasından pay alacaklarını vurguladı.

Vatandaşa iat binde fazla ürün satıldı

Bireylerin ev ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla yola çıktıklarını ve kısa zaman içinde yüzün üzerinde vatandaşın bine yakın yakın ürünü hiçbir kâr ve komisyon talep etmeden sattıklarını açıklayan Büyükkılıç, KAYMEK’in e-ticaret sitesine aynı zamanda ulusal ölçekte büyük pazar payına sahip pek çok platform üzerinden de ulaşılabildiğini aktardı.

KAYMEK’te eğitimi verilen el sanatları kurslarında eğitmenler tarafından üretilen eserlerin satışıyla e-ticarete başladıklarını anlatan Büyükkılıç, "Ancak, daha sonra ‘Siz üretin biz de 38 ile kazanca dönüştürelim’ projesi kapsamında kursiyerlerin ve bu anlamda üretim yapan vatandaşların ürünlerinin de satışının yapıldığı bir platforma dönüştürdük. Şu anda sadece e38’den değil, n11, gittigidiyor, hepsi burada, ptt avm, trendyol platformlarında da yer alıyoruz. Tüketicilerden, ürün kalitesi yönünden olumlu yorumlar alıyoruz. Paketleme, ulaşım hızı gibi hizmetlerimizde büyük beğeni kazanarak mağaza puanlarıyla daha görünür hale geliyor.” şeklinde konuştu.