Kayseri’de konutların gaz tüketimi %8 arttı

KAYSERİ - Geçen yıla ilişkin doğalgaz tüketim verilerini açıklayan Kayserigaz, 2020 yılında abone sayısını 573 bin 862 bağımsız birim sayısına (BBS) çıkarırken bu abonelerine 700 milyon 762 bin metreküp gaz ulaştırdığı bilgisini verdi. Konut abonelerinin doğal gaz tüketimi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstererek, 370 milyon 710 bin metreküp olarak gerçekleşti.



Resmi kurumların tüketiminde de hafif bir yükseliş oldu ve 36 milyon 234 bin metreküpe ulaştı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Pandemi döneminde en üst seviyede önlemler alarak, kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdük. 2020 yılında evde kalma çağrılarının ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle, hanelerdeki ve resmi kurumlardaki doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Pandemiye rağmen hız kesmeyen bölgesel yatırımlarımız ve şebeke çalışmalarımız sonucunda, iki mahallemizi daha güvenli ve ekonomik yakıt doğal gazla buluşturduk” dedi.