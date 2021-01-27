Kayseri’de sanayinin rotası teknoloji olacak

KAYSERİ - KAYSO 2021 yılının ilk meclis toplantısını online yaptı. Büyüksimitçi toplantıda yaptığı konuşmada, 2020’nin son çeyreğinde başlayan büyümenin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekerek, “Türkiye yüzde 6.7 büyüdü. Bundan sonraki süreçte önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir olması. Yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize işaret ediyor” dedi.



Kayseri sanayisinin de salgın sonrasında öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var olmak için yeni politikalar üretmek zorunda olduğunu ifade eden Büyüksimitci, “Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları; teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalı” diye konuştu. Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya da, hammadde tedariklerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, hammadde tedariki için cezai şartlar koyarak anlaşma yapan firmaların yaşanabilecek gecikmeleri dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.