Kayseri’de tramvaylar için yerli boji pres üretildi

KAYSERİ - Araç ağır bakımlarının ardından boji dengelemelerinin yapılarak sarsıntısız ve rahat bir yolculuk sunulması amacıyla aracın yürüyen aksamlarının ayarlanması işleminde kullanılacağı açıklanan yerli üretim boji presin, Ulaşım AŞ bünyesindeki tüm boji çeşitlerinde kullanılabileceği gibi gelecekte alınması ihtimal tüm marka araç bojiler de de kullanılabilecek global bir ürün olarak tasarlandığı belirtildi. Yerli bojinin Kayseri sanayisinden destek alınarak üretildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ulaşımda günün koşullarına uygun olarak hem kendimizi yenileme mantığı hem de yerli ve milli ürünleri artırma anlayışıyla çalışıyoruz. Sadece kendi araçlarımıza ya da sistemimize katkı sağlamak değil, ülkemizdeki ulaşımla ilgili her yerle bu hizmetimizi paylaşmak, yerli ve milli ürün sayısını artırmak yaklaşımı sergiliyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, “Bu ürünü Kayserimizin imkânlarıyla tamamını yerli bir şekilde yaparak, önemli bir çalışmaya imza attık” şeklinde konuştu.