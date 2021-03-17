Kayseri'de yalın dönüşüm süreci başladı

KAYSERİ - KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, hem Kayseri Model Fabrika hem de bu projeyle Kayseri sanayisinde yalın dönüşüm sürecini başlattıklarını açıkladı. Büyüksimitci, proje kapsamında, Kayseri’de mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren toplamda 50 firmaya eğitim desteği verileceğini belirtti. Yalın Enstitü Derneği ile yaptıkları sözleşme kapsamında ilk etapta 20 mobilya firmasına yalın dönüşüm danışmanlığı ve firma çalışanı eğitimleri vereceklerini açıklayan Büyüksimitci, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2.6 milyon TL finansal desteği ile yürütmekte olduğumuz proje ile firmalarımızda seçilen alanlarda en az yüzde 25’lik verimlilik artışı hedefl iyoruz” dedi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, üyelerinin menfaatleri doğrultusunda başlattıkları Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi ile firmaların verimliliğini ve rekabet güçlerini artırmayı hedefl ediklerini söyledi. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de bu projenin Kalkınma Ajansları’nın Türkiye’de uyguladığı tüm projelerden farklı olduğunu ve ilk niteliğini taşıdığını belirtti.