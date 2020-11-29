 “Kayseri’de YHT ve lojistik merkezi projeleri başlamalı”

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci’nin katılımıyla yapıldı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, videokonferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, kentin Yüksek Hızlı Tren ve Lojistik Merkeziyle ilgili beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yüksek Hızlı Tren ve lojistik merkeziyle ilgili beklentilerinin devam ettiğini ifade ederek, “Yılda 2,5 milyar dolar ihracat yapan, 1 milyon 400 bin nüfusuyla Anadolu’da başarı hikayelerine imza atan Kayseri’yi daha ileriye götürmek için Yüksek Hızlı Tren ve lojistik merkezinin bu dönemde mutlak suretle yatırımına bir an önce başlanmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyüme ve istihdam odaklı açıklamalarını önemsediğini vurgulayan Büyüksimitci, “Atılacak tüm adımlarda devletimizin ve ekonomi yönetiminin yanında olacağız. Yeni kadro ve yeni stratejilerle Türkiye, tempolu bir büyüme sürecini yeniden yakalayacaktır. Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında güven ve istikrar çok önemli. Sanayici ve işadamlarımız önünü görebilirse istikrarlı bir büyüme ortamını kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Bizde bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya hazırız” diye konuştu.

İhracat rakamları hakkında da açıklama yapan Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre eylül ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 17 oranında artarak yaklaşık 243 milyon dolar olduğunu, bu artışın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 civarında olduğunu açıkladı. Büyüksimitci, ilk dokuz aylık iller arası genel ihracat sıralamasında Kayseri’nin 10. sırada, mobilya, elektrikli ev aletleri sektör ihracatlarında ise 2. sırada olduğunu açıklayarak, 10’uncu ay itibari ile ihracatta Kayseri olarak geçen yılı yakalayarak geçmiş olacaklarını sözlerine ekledi.

“Yatırımcılarımızın önü açılmalı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ekonomide kısmi toparlanma yaşansa da son günlerde artan vakalar neticesinde tüm sektörlerde arz ve talep yönündeki belirsizliklerin artarak devam ettiğini belirterek, kapanan yurt dışı pazarlarının 2021’in ilk çeyreğinde tüm sektörleri olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Türkiye’nin üretim üssü ve tedarik merkezi olma yönünde avantajlı konumda olduğunu ifade eden Özkaya, dikkatli olunması durumunda bu avantajların olumlu yansımalarını göreceklerini belirtti. İşten çıkarma yasağının bazı çalışanlar tarafından art niyetli olarak kullanıldığını belirten Özkaya, “Firmalarda verimsiz ya da çalışma azmi olmayan çalışanlar firmalar üzerinde atıl istihdama ve maliyetlere sebep olmaktadır. Bu durum özel sektörümüzün dinamizmini olumsuz etkilemektedir. Bu konuda bir takım esnetmeler olması gerektiğini düşünmekteyim. Ayrıca, firmalara açılan iş davalarında AB uyum kıstaslarına özen göstermeliyiz. Uzun süren bu davalar zaman zaman yatırım şevkimizi kırabilmektedir. Üretmenin ve sanayileşmenin uluslararası bir güç olduğunu unutmadan yatırımcılarımızın önü açılmalıdır” dedi.