Kayseri'de yüzde 80’lik üretim artışının sırları sanayiciyle paylaşılacak

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Oda olarak verimlilik konusuna önem verdiklerini, verimlilikle ilgili projelere odaklandıklarını söyledi.

Kayseri Model Fabrika kapsamında yürüttükleri çalışmalarla yüzde 80’lere varan verimlilik artışı elde ettiklerini açıklayan Büyüksimitci, “Model Fabrika faal hale geldiği 2020 Ekim ayından günümüze kadar 30 kuruma eğitim verdi, 15 kuruma danışmanlık yaptı, 16 kurumun da ön analiz çalışmasını yürüttü. 6 işletmede yüzde 40-80 arasında değişen günlük üretim artışı sağladı. Tüm bunların detaylarını önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yapacağımız lansman toplantısında sanayicimizle paylaşacağız” dedi.

Kalkınma ajansı desteği

ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) desteği ile yürüttükleri verimlilik koordinasyon ofisi projesi kapsamında 4 farklı sektörden 50 firmaya 15’er gün eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi: “Mobilya grubu ve metal grubu ihalesini tamamladık, 7 firmadan oluşan mobilya sektörü ilk grup çalışmalarına başladı. Metal sektörünün ilk grubu da 4 firma ile bir iki hafta içinde başlıyor olacak. Bu firmalarda da proje gereği minimum verimlilik hedefi yüzde 25 olacak.”

Yeşil Mutabakata hazırlık için eylem planı hazırlanıyor

Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm konusunda da çalışma yürüttüklerini açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu konuda hızla ilerlemek zorunda olduklarını vurguladı. Oda bünyesinde “Yeşil Dönüşüm Ofisi” ve Dijital Dönüşüm Ofisi” olarak iki ofis kurduklarını kaydeden Büyüksimitci, AB Yeşil Mutabakat çalışmaları, Yeşil Uyum sürecinin sanayicilere etkileri, AB ihracatında yeni dönem gibi konularda araştırma yaparak yeni eylem planları belirleneceğini ifade etti.