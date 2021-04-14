Kayserili mobilyacı, hammaddede fiyat ve tedarik sorununa çözüm bekliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Türkiye’nin mobilya üretim kapasitesi bakımından lider kenti Kayseri’de üreticiler, hammadde fiyatları ve tedariki konusunda alınacak hızlı tedbirleri bekliyor. Şu anda pandemi nedeniyle talebin yoğun olmadığını belirten üreticiler, özellikle talebin canlanması halinde hammadde de yaşanan sıkıntıların daha fazla hissedileceğini dile getiriyor. Sürecin böyle devam etmesi halinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini kaydeden sektör temsilcileri, konuyu Ankara’ya taşımaya hazırlanıyor.

MTS Metal Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu:

Yükselen fiyat rekabet gücümüzü elimizden aldı

İhracatımızın arttığı bu dönemde hammadde ihracatı mamul ürün ihracatının önüne geçmiş durumda ve bu durum biz mobilya üreticilerini zorluyor. Yükselen fiyatlar rekabet gücümüzü elimizden alırken, hammadde termininde yaşanan sorunlar ve zorluklar üretimi durma noktasına getirdi. Devletimizin ihracat konusunda özellikle yönlendirme ve teşvikler yaptığı dönemde hammadde yokluğu ve fahiş fiyatlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Eğer süreç böyle devam ederse üretimi zorunlu olarak durdurmak zorunda kalabiliriz. Sektörümüz emek yoğun sektör olduğu için istihdama ve işçiliğe dayalı üretim yapıyoruz. Hammadde konusunda bir çözüm üretilmezse korkarım üretimi durduran firmalardan kaynaklı işsizlik oranlarımız istemediğimiz şekilde artacaktır.

Zimas Mobilya Ortağı Emre Çağlar Akkaya:

Sorun büyümeye devam ederse ihracatçı da zorlanacak

Hammaddeye gelen zamlar ve tedarik noktasında ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Bu durumda üretim akışımızı yavaşlatıyor. Biz yüzde 85 civarı ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Dolayısıyla iç piyasaya çalışan mobilya markalarına göre bir miktar daha rahatız. Ancak, hammadde de fiyat artışı ve tedarik sorunu büyümeye devam ederse biz ve bizim gibi ihracat odaklı markalar da ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmeye başlayacak.

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin:

Hammadde kıskacından çıkış, kurumsallaşma

Dünya genelinde bir hammadde sıkıntısı var. Ancak, biz biraz daha kurumsal bir işleyişe sahip olduğumuz için piyasa analizi yapıp, öngörülü ve stoklu çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda şirket olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Sektörümüzün de hammadde kıskacından çıkması için kurumsallaşmaya ve markalaşmaya yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet, gelecek için hammadde kanadında çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Geç kalındığı takdirde hammadde sorunu büyüyecek ve çok fazla üretici zarar görecektir. Ancak, sektörümüzün de merdiven altı üretimi terk etmesi, marka olmaya ve kurumsallaşmaya odaklanması gerekiyor.

Kuştüyü Yatak Genel Müdürü Mahmut Aksoy:

Zamları müşteriye yansıttık, siparişler düştü

Hammaddeye ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak, yaklaşık bir yıl içinde yüzde 115 ila 120 civarı zamla karşılaştık. Biz de bu durumu maalesef kendi müşterilerimize yansıttık. Dolayısıyla siparişler düştü. Yani piyasada hareketlilik yavaşladı. Ancak, son iki yıldır sürekli üretimi azaltan ve daralan bir piyasa var ve bu daralmanın peşi sıra bir genişlemenin gelmesini bekliyoruz. Kısa vadede alınması gereken tedbirler var. Piyasanın komple canlanması ve para akışının sağlanması gerekiyor.