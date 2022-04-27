Kayserili sanayicilerden ihracat gelirlerinin TL’ye çevrilmesine tepki

KAYSERİ/DÜNYA

Kayserili sanayiciler, ihracat gelirlerinin TL’ye çevrilme zorunluluğunun yüzde 25’den yüzde 40’a çıkmasıyla ilgili ve yurtiçindeki alım satımlarda dövizin yasaklanmasının yaşatacağı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.

19 Nisan da yürürlüğe giren yurtiçi alışverişlerin ödemelerinin TL cinsinden yapılma mecburiyetinin TL’nin değerini korumak adına doğru bir karar olduğunu belirten İhracatçı Sanayici ve İşadamları Derneği (İHSAD) Başkanı Tuncay Sabuncu, “Karar doğru olmakla birlikte kanunda bırakılan boşluklar esnafı zor durumda bırakıyor” dedi.

Döviz cinsinden kesilen fatura TL olarak ödenirken esas alınacak kurun ne olacağı ve bu durumun alacaklı ile verecekli arasında mutabakatta sorun yaşatacağını kaydeden İHSAD Başkanı Sabuncu, “Yetkililer ya her iki tarafında zorunlu olarak kabulleneceği bir kur söylemelidir ya da dövize dayalı ticaret yapan sektörler istisna kapsamına alınmalıdır. Bu sistemde ihracatçı zorlanacaktır. Zaten gelen parasının yüzde 40 miktarını bozduruyordu şimdi tamamını bozdurmak zorunda kalacak. Enflasyon baskısı, hammadde fiyatlarının yüksekliği, konteynır bulunamaması ve konteynır fiyatlarının yüksekliği gibi bir sürü sorunla uğraşırken şimdi birde hangi kurun baz alınacağı belli olmayan ödeme şekli sanayi ve ticareti olumsuz etkiler. Bizim isteğimiz piyasa şartlarının göz önüne alınarak bizimde taleplerimizin dikkate alındığı düzenlemelerin yapılmasıdır” diye konuştu.

Öte yandan, sanayicilerden gelen yakınmalar noktasında KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de açıklamada bulundu. Büyüksimitci, “Yılsonuna kadar Kayseri olarak hedefimiz 4 milyar dolar ihracatı geçmek. Ancak şu anda ihracat gelirlerinin TL’ye çevrilme zorunluluğunun yüzde 25’den yüzde 40’a çıkmasıyla ilgili ve yurtiçindeki alım satımlarda dövizin yasaklanmasıyla ilgili sanayicilerimizin sıkıntıları var” ifadelerini kullandı.