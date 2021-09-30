Kayserili yatak üreticisi, uluslararası fuarla rekabeti artıracak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) yetkilileri ile birlikte Kayserili sanayicilerle buluştu. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde yapılan istişare toplantısında konuşan IBIA Başkanı Osman Güler, ulusaldan başlayarak global anlamda yatak sektörünün rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

IBIA Başkan Yardımcısı ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan’ın açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıda, yatak sektörüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

“Kısa süre önce 22 üyeyle kurulan derneğimizin üye sayısı 80 oldu. Çok kısa bir sürede diğer firmaları da aramıza katacağız” diye konuşan Osman Güler, yaptıkları araştırmaya göre 80 üyenin, 18 bin kişilik istihdam ile 2 milyar dolara yakın cirosunun 1.4 milyar dolarlık kısmını ihraç ettiğini dile getirdi. Güler, şunları söyledi: “Sektörümüzde çalışan tüm firmalarımızı göz önünde bulundurarak cirosal boyutumuzun 3 milyar dolar civarında olduğunu ve bunların 2 milyar dolardan fazlasını ihraç etiğimizi tahmin ediyoruz. 25 bin kişilik bir istihdam bulunuyor. Görülüyor ki sayıca çok büyük olmayan bu sektör, rakamlar açısından oldukça başarılı ve dünyanın en iyi dört beş ülkesinden biri.”

Uluslararası İBİAEXPO fuarı yapılacak



Ülke ekonomisine bu kadar önemli katkılarda bulunan bir sektörün başta kamusal alanda olmak üzere çeşitli platformlarda temsil edilememesinin düşünülemeyeceğini belirten Osman Güler, “Dernek çok yeni olmasına rağmen aramızdaki sinerji çok güçlü. Derneğimizin çalışmalarında makine kumaş, yay, sünger, keçe ve kimya gibi 10 farklı alanımız var” dedi.

Güler ayrıca, İBİAEXPO ismini taşıyacak uluslararası sektörel bir fuar organize edeceklerinin bilgisini verdi. Derneğin Haziran ayındaki ilk genel kurulundan sonra hızla fuar çalışmalarına başladıklarını ifade eden Güler, “Önceki yıllarda ertelenen fuarlardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirmemize rağmen uygun tarih ve salonlar ayarladık. Fuarı gerçekleştirebilmek için BİFAŞ AŞ ile anlaştık. Bu fuar için hepimiz canla başla çalışmalıyız. Türkiye’de yatak üreten 30 civarında ulusal firma, 70 civarında bölgesel firma, 1000 civarında ise küçük firma var” diye konuştu. IBIA Başkanı Güler ve Başkan Yardımcısı Doğan’ın konuşmalarının ardından BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da fuarla ilgili sanayicileri bilgilendirdi.

IBIA, tüm firmaları çatısı altına alacak



IBIA Başkanı Osman Güler’in verdiği bilgilere göre yatak sektörü dünyada 2020’de 31 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Türkiye ise 408 milyon dolarlık hacimle ülkeler arasında 14’üncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 255 milyon dolarlık ihracatla dünyada 5’inci sırada yer alan Türkiye’de, yatak yan sanayi ve teknolojileri üreten firma sayısı 160 civarında. IBIA, yılbaşına kadar Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmaları bir araya toplamayı, 2022 yılının başlarında ise yurtdışındaki birçok firmanın talebine cevap vererek onları da dernek çatısı altına almayı hedefliyor.