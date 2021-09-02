Kayseri’nin 2021 sonu toplam ihracat hedefi 3.5 milyar dolar

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu kadar yüksek faizle nasıl yatırım ve üretim yapacağız” dedi. Ağustos ayı Meclis toplantısında konuşan Gülsoy, iş dünyasını tedarik zincirindeki bozulma ve artan maliyetlere karşı dikkatli olması konusunda uyarırken, ekonomi yönetimine de, “Yüksek faizle hiçbir yere varamayız. Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız” mesajını gönderdi.

İklim sorunları ve Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ürün çerçevesi ve döngüsel ekonomi kapsamında yeni standartlar ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat ile ilgili üreticileri uyaran Ömer Gülsoy, şunları söyledi: “Özellikle üreten ve ihracat yapan firmalarımızın çevreye etkilerini belgelendirmeleri gerekiyor. Çünkü karbon ayak izine göre yeni vergiler uygulanacak. Bu konu uluslararası anlamda rekabet gücünü de yeniden şekillendirecek. Özellikle demir çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörleri öne çıkıyor. 2023’e kadar hazırlıklarımızı tamamlamalıyız” dedi.

“Ulaşım olmadan ticaret olmaz”

TİM verilerine göre bu yıl Serbest Bölge ile birlikte ihracatın ilk 7 ayda toplam 1 milyar 865 milyon 797 bin dolara ulaştığını paylaşan Gülsoy, “Kayseri’de yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 45.49 oranında arttı. Yılsonuna kadar 3.5 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin üretim ve ihracatta atak yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu devlet yatırımlarının bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, şunları söyledi: “Birbirimizi aldatmayalım, ulaşım olmadan ticaret olmaz. Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter. Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili müjdeli haberi bekliyoruz. Havaalanında genişleme devam ediyor. Otoban, lojistik merkezimi gibi beklentilerimizi ısrarla gündemde tutacağız" dedi.