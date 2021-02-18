Kayseri’nin en büyük biyogaz santralini Renesco yapacak

KAYSERİ - Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne ilk fazda kurulması planlanan 4.5 MW biyogaz tesisi ve 4.5MW hibrid güneş santrali ile sonrasında projeye entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi yapımı sözleşmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ihaleyi kazanan yatırımcı firma Renesco Holding CEO’su Başar Beyazoğlu arasında imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çok anlamlı bir projeyi şehrimize kazandıracağız. Çevrecilik anlayışı ile de bu çalışmaları yürüteceğiz. Yılda 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer üretim yapacağız. Aynı zamanda enerji bağlamında katkı sağlayacağız. Proje hakkında söylenecek çok söz var ama bu 4,5 megavat biyogaz tesisimizde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan elektrik üreteceğiz. Hayvansal atıkların değerlendirilmesiyle çevre kirliliğine de engel olmaya çalışacağız. Bu yatırım ile 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yıllık 20 milyon metreküp eş değer üretim ile ülkemizin cari açığına katkı sağlayacağız. İkinci fazda yapılacak olan 45 bin ton kapasiteli gübre fabrikasıyla Kayseri’nin gübre ihtiyacı karşılanacak. Yine 80 dönümlük sera ile de 400’e yakın özellikle hanım kardeşlerimizin çalışacağı sera projesiyle istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, ayrıca, projenin belediyeye yılda ortalama 5 milyon TL kazanımı olacağını ve Haziran ayında tamamlanmasının planlandığını da kaydetti.