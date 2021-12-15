Kayseri’nin girişimci ruhunu teknolojiyle buluşturuyor

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Erciyes Teknopark 2007 yılında faaliyetlerine başlayan bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak bünyesindeki 260’ın üzerinde firma ve 1467 Ar-Ge personeli ile kentte önemli büyüklükte bir teknoloji ekosistemi oluşturdu. Kurulduğu günden bu yana yürütülen 1613 projenin Türkiye ekonomisine katkısı 1.4 milyar TL’den fazla olan, 50 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiren ve 230 adet fikri mülkiyet hakkı elde eden Erciyes Teknopark, Kayseri’nin geleneksel girişimci ruhunu teknolojiyle buluşturma misyonunu üstleniyor.

Erciyes Teknopark 2005 yılında kuruldu faaliyetlerine ise 2007 yılında başladı. 35 bin metrekare kapalı alanda 250’den fazla firma ve 1300’den fazla personel ile çalışmalarını sürdüren Erciyes Teknopark’ta, şu anda 400’den fazla proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Firmalara mevzuat avantajlarının yanı sıra yetkin ekosistem ve ortak iş geliştirme imkânlarıyla da destek olduklarını paylaşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, bölgedeki gelişmelerle ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar merkezinizden kaç firma yararlandı? Şu anda hangi alanlarda yoğunlaşma var?Bugüne kadar 556 firmaya hizmet verdik. 173 kuluçka firması mezun ettik. Merkezimizden özellikle bilişim, yazılım, enerji, elektronik ve sağlık sektörleri faydalanıyor. Şu anda da teknoparkımızdaki firmaların özellikle sağlık, yaşam bilimleri ve yazılım alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz.

Merkezinizden bugüne kadar çıkan hangi ürünler ticarileşti?

Bugüne kadar Erciyes Teknopark’ta binden fazla ürün ticarileşti. Birçok farklı konuda örnekler olmakla beraber Doğatech Gübre, Filameon Filament ve Biletall Platformu gibi çalışmalarımızı ticarileşen ürünlerimize örnek verebiliriz.

Teknokentinizin firmalara sunduğu finansal avantajlar neler?

4691 sayılı kanunun sunduğu vergisel avantajlar girişimci firmaların kullandığı başlıca finansal avantajlardır. Bu mevzuat avantajlarının yanı sıra en önemli avantaj ise yetkin ekosistem ve ortak iş geliştirme imkanları olarak söylenebilir.

Teknokent yönetimi olarak devam eden çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Erciyes Teknopark TGB-1 olarak adlandırılan ve 35 bin metrekare kapalı alanı, 150 bin metrekare yerleşim alanı ile hizmet veriyor. TGB-1 alanı içerisinde nitelikli Ar-Ge yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmış atölye tipi ofis alanlarımızın ilk etabı tamamlandı, 2. etap çalışmaları da tamamlanmak üzere. TGB-2 alanında yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda ise imar planları tamamlandı, bölge şartlarına uygun hazırlanan master plan ile en kısa sürede yapılaşma çalışmalarına başlanacak. Mimarsinan OSB’de yer alan 100 bin metrekare alanda ise imar planı çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Erciyes Teknopark olarak 3 bölgede nitelikli alt ve üst yapı ile hizmetlerimize devam ederken sadece teknopark hizmetleri değil girişimcilik ile ilgili tam bir ekosistem için gerekli faaliyetleri de tek merkezden yürütüyoruz. Erciyes Teknopark, bölgenin teknoloji merkezi olarak, ön kuluçka, kuluçka, hızlandırıcı, küme faaliyetleri, melek yatırım ağı, Avrupa İşletmeler Ağı Desteği, çeşitli ulusal ve uluslararası projeler ile bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayan bir çekim noktası haline dönüştü.

İlk akredite melek yatırımcı ağı

Birçok özel projemiz bulunmakla beraber Erciyes Teknopark AŞ tarafından kurulan “ERBAN-Erciyes Business Angel Network” Anadolu’nun ilk akredite melek yatırımcı ağı. Bölgedeki girişimcilik ekosistemini canlandırmak, melek yatırımcı desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlanması amacıyla faaliyet gösteriyor. Bölgede yer alan meslek kuruluşları ve odalar ile bağlantılar kurarak geniş bir kitleye seslenme imkânı buluyoruz. ERBAN vasıtası ile Kayseri, İstanbul’dan sonra en çok melek yatırımcıya sahip şehir konumuna ulaştı.

89 TGB arasında 7’inci sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla gerçekleştirilen 8’inci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Erciyes Teknopark, genel sıralamada 89 TGB arasında 7. sırada yer aldı. Erciyes Teknopark’ın gösterdiği başarıyla ilgili açıklamada bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Erciyes Teknopark, son 6 yıldır tüm teknoparklar sıralamasında ilk 10’da yer alarak başarısının sürekliliğini kanıtladı. Bünyesinde 260’tan fazla teknoloji tabanlı Ar-Ge firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark’ta, bin 400’den fazla nitelikli personel çalışıyor ve 362 Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülüyor. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1613 Ar-Ge Projesi gerçekleştiren ve 1 milyar TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” diye konuştu.