“Kayseri’nin ihracatı kasımda 2019’un aynı ayına göre yüzde 13 arttı”

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri’de ağustos ayının ardından hızlanan ticaretin kasım ayı itibariyle bu senenin en iyi rakamlarına ulaştığını belirten Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan, “Ticarette oluşan boşluktan iyi yararlanan ülkemizde kasım ayıyla birlikte ticaretin iyi bir noktaya vardığını rakamlardan anlıyoruz. Kayseri adına geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 13 gibi önemli bir artış kaydedildiğini görüyoruz. Bu durum Kayseri adına olumlu bir gösterge” dedi.

Türkiye açısından bakıldığındaysa tablonun iç açıcı olmadığını kaydeden Özcan, “Avrupa ile ticari hacimdeki daralmaların ülkemizi etkilediğini gördük. Geçen senenin aynı ayına oranla düşükte olsa bir daralma söz konusu. Elbette pandemi etkisi de göz önüne alındığında bu durumu anormal karşılamamak gerekiyor. Ancak ithalattaki artışa dikkat etmeliyiz. İthalat- ihracat dengesini kurmak adına sanayicimize ve kobilerimize yönelik önemli adımların atılması gerektiği aşikâr. Sanayiye yapılacak teşviklerle bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Ekonomisi güçlü bir Türkiye için bizler işadamları olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.