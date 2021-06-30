Kayserispor, şirketleşme ve kripto para piyasına girme kararı aldı

KAYSERİ - Kayserispor’un Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden iş insanı Berna Gözbaşı seçilirken, genel kurulda şirketleşme gelir kaynaklarının artırılması için şirketleşme ve kripto para Kaysericoin’in çıkarılması için de onay alındı. Sarı kırmızılı kulüp her 2 konuda harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre kulüp, gelir kaynakları konusunda geçmişten gelen ödemeler, kur farkı ve banka faizleri nedeniyle yaklaşık 300 milyon liralık borcun altından kalkabilmek için yayıncı kuruluş, forma reklamı, stad gelirleri dışında yeni gelir kaynaklarının peşine düştü. Kayserispor, halen Galatasaray, Trabzonspor, Adanaspor, Karşıyaka ve Eskişehirspor gibi Kayserisporcoin adı altında kripto para çıkarmayı hedefliyor. Kayserispor, Türkiye'de kurulu ve İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji ile anlaşmaya vardı. Kripto para Kayseri’de yapılacak tanıtım ile 5 Temmuz’da piyasaya sunulacak.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün borç sarmalından kurtulması için yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek kentin tüm kesimlerinden maddi katkı beklediğini söyledi. Gözbaşı, “Birçok kulüp gibi bizde Bitexen ile anlaşmaya vardık. Artık Kayserispor’un da kripto parası olacak” dedi.

Kayserispor kulübüne 30 milyon lira bağışta bulunan Gözbaşı şöyle konuştu: “Şirketleşmeye gelince, sarı kırmızılı kulüp bu konuda geç bile kalmıştı. Son genel kurulda şirketleşme kararı ve yetkisi aldık. Kayseri halkının, özellikle iş dünyasının katkılarıyla , ortak enerji ve mali bağımsızlık hedefiyle bunu da gerçekleştireceğiz. Kayserispor bu kentin en önemli markasıdır. Kayserili firmalara, işadamlarına sesleniyorum. Kayserispor’a katkıda bulunsunlar.”