Kayserispor, Yukatel’le isim hakkı anlaşması imzaladı

Oktay ENSARİ



KAYSERİ - Almanya'da yazılım ve yenilikçi donanım alanında faaliyet gösteren Yukatel, Süper Lig kulüplerinden Kayserispor’la yeni sezonda isim hakkı için sponsorluk anlaşması imzaladı. Erciyes Kongre Merkezi’ndeki imza törenine Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin,sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve sarı kırmızılı futbolcular katıldı.

Kayserispor ile Yukatel’i anlatan video gösteriminden sonra söz alan Kulüp Başkanı Gözbaşı, Türk firmalarının yurt içinde ve dışında büyümesinin, Yukatel gibi dünya devlerinin ortaya çıkmasının kendisini bir iş insanı olarak gururlandırdığını söyledi. Geçen sezon Denizlispor’a sponsor olan Yukatel ile Kayserispor arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Gözbaşı, 25 gün süren görüşmenin ardından anlaşmaya vardıklarını belirterek şunları söyledi: “Yurtdışı Türk iş dünyasının artık anavatanda sponsorluk yapar duruma gelmesi, ne kadar büyüdüklerini, bu vatana olan bağlılıklarını unutmadıklarını ve vefa duygusunu gösteriyor. Türk futboluna yurtdışından bakıldığında buradaki potansiyel görülüyor. Hem ilimizdeki hem de ülkemizdeki firmaları bize sponsor olan Yukatel gibi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar bize destek ve zor günümüzde yanımızda olan Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin’e, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ediyorum.”

Transferlerle gündemi sallayacağız

Berna Gözbaşı, iki yıldır sportif başarının yanı sıra Kayserispor’un var olma mücadelesi için uğraştıklarını, bu yıl yukarılarda yer almaya odaklanacaklarını belirtti. Küme düşme lafını bu sezon ağızlarına almayacaklarını söyleyen Gözbaşı, “Hem alacağımız hem de satacağımız futbolcularla gündemi sallayacağımızı buradan bir kere daha duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Yusuf Karataş ise firmanın ismini Kayserispor’a verdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, yeni sezonda sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi. Karataş, Türk sporunu desteklemek amacıyla gerek futbol gerekse diğer dallarda sponsorluklarını sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Gözbaşı ile Karataş, isim sponsorluğu için sözleşmeyi imzaladı.

Birçok markası var

Yukatel GmbH, Genel Müdür Yusuf Karataş tarafından 1995 yılında Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Off enbach kentinde kuruldu. Şirket, mobil iletişim toptan satışına odaklanmakla birlikte kendi markaları olan Routecontrol, M2M Unity ve NEXTwawi ile GPS Telematik ve M2M/ IoT alanında yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri sunuyor.