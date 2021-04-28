KÇS Kipaş Çimento'dan beton sektörüne yeni uygulama

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 10 bin kişilik istihdamıyla 6 farklı sektörde faaliyet gösteren Kipaş Grubu’nun bünyesindeki KÇS Kipaş Çimento ve Beton, beton sektörüne yeni bir uygulama kazandırdı. Firmanın geliştirdiği Android ve iOS tabanlı telefon ve tabletlerde kullanılacak olan “BETONUM” uygulamasının, inşaat sektörünün işini kolaylaştıracak birçok özelliği bulunuyor. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Öksüz, teknolojiyi betonla ilgili tüm süreçlerde kullanabilmek adına geliştirdikleri uygulamayla, şantiye sahasının cep telefonu ile izlenmesinin dışında, sevkiyat takibi işlemlerinde birçok kolaylık sağladıklarını ifade etti.

Birçok avantaj sağlayacak

“BETONUM” uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan Öksüz, “Beton sektörüne yepyeni bir uygulama kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Android ve iOS tabanlı telefon ve tabletlerde kullanılacak olan uygulamada müşteri memnuniyeti odaklı birçok özellik bulunuyor. Uygulamanın hayata geçirilmesinde bizlere yardımcı olan Kipaş Bilgi Sistemleri Direktörümüz Fehmi Hüdayioğlu’na, KÇS Kipaş Çimento ve Beton yöneticilerimiz Hakan Özbebek ve Evren Ören’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” BETONUM uygulamasıyla; harita üzerinden araçların anlık sevkiyat takip edilebiliyor, daha hızlı iletişim kurulup yoğun telefon trafiği önleniyor. Sipariş verileri, haftalık yayınlanan raporlar sayesinde kolayca takip edilerek görüntülenebiliyor. Şantiye sahası anlık takip edilebiliyor. Nihai müşterilere de mobil uygulama kullanım yetkisi verilerek sipariş süreçleri daha sağlıklı yönetilebiliyor.