Keçiören'de 3+1 daire icradan satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 105 metrekarelik kullanım alanına sahip 3+1 daire satışa icradan satışa sunuldu. Ankara'nın Keçiören İlçe'sinde, 30988 Ada, 9 Parsel, 19 Mayıs Mah. 5 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, antre, banyo, WC ve 3 balkondan oluşan dairenin net kullanım alanı 105,21m² olarak açıklandı.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek olan satışın ilk ihale tarihi 12 Mart 2021; ikinci ihale tarihi ise 6 Nisan olarak belirlendi. Satışın yapılacağı adres ise 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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