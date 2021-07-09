Kemalpaşa OSB, 2’nci kuşak yöneticiler ile atağa geçecek

İZMİR - Kemalpaşa OSB’nin çok farklı sektörleri barındırması, 2. Kuşak yöneticilerin yenilikçi bakış açısı ve yarattıkları sinerji ile bölgenin kabuğunu kırmaya başladığına dikkat çeken Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, bölgenin ihracat payını her geçen gün artırdığını ifade etti. Kemalpaşa OSB’nin geniş bir alanda çok farklı sektörleri barındırdığını ifade eden Kaynak OSB’nin geleneksel bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

“İkinci nesil, yatırımlara ivme kazandırdı”

Kaynak, “Bölgede aile şirketi çok fazla. Şu anda çoğu firmada ikinci nesil görev başında. Bölgenin gelişmesi açısından Bu da bir tetikleyici olabilir. İkinci neslin devraldığı firmalarda çok ciddi yatırımlar yapıldığını, üretimin ivme kazandığını, ihracata yönelim olduğunu görebiliyorsunuz. Birinci nesil zaten firmayı iç piyasada getirebileceği noktaya getirmiş. İkinci neslin bu noktadan sonra firmaya yapabilecekleri çok sınırlı. Yeni nesil devraldığında yurtdışına ve ihracata yöneliyor. Ayrıca ürün çeşitliliğine de mutlaka katkı sağlıyor” dedi.

“Tedarikçi portföyümüz çok gelişti”

Bölgesel desteklerden yeteri kadar yararlanamadıklarını bu nedenle de rekabette dezavantajlı duruma düştüklerini ifade eden Pandemi döneminde ithalatta yaşanan sorunlar nedeniyle sanayicinin iç piyasaya yöneldiğini aktardı. Kaynak, “Pandemi başladığında ithalatta sorunlar yaşadığımız için zorlanan firmalar oldu. Bazı ürünlerin Türkiye’de üretimi yok mecburen ithal etmeniz gerekiyor. Ancak kullandığı ürünü yerli üreticiden de temin edebileceğini fark eden sanayiciler iç piyasaya yöneldi. Bu da olumlu bir gelişme oldu. Pandemide tedarikçi portföyümüz de çok gelişti” dedi.