Kemeraltı Çarşısı'na 1 milyar $ yatırım

2 bin 500 yıllık Kemeraltı’nı geleceğe taşımak için “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruldu. Fonun katılım payları yerli ve yabancı nitelikli yatırımcılar için satışa sunuldu. İzmir’in kalbi olarak bilinen İzmir Tarihi Kemeraltı ve çevresi için çalışmalara destek verecek fona yerli ve yabancı nitelikli yatırımcılar minimum 50 bin TL yatırım yapabilecek.

Tanıtım toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin İzmir’in öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirtti. Çalışmanın Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu kaydeden Soyer sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu modelde özel sektör, finans sektörü, esnaf, küçük üretici birlikte hareket edecek. Bu fona 50 bin lirayla ortak olunabiliyor. Esnafımız buraya ortak olmalı. Hem kendi geleceğini büyütmek, güzelleştirmek hem de ekmeğini kazandığı Kemeraltı’nı iyileştirmek için.” dedi.

Kemeraltı’nın tarihsel, kültürel, ticari ve turistik açıdan önemine değinen TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “Kurulmuş olan bu fon ile çalışmalarımızda daha hızlı bir ivme kazanmış olacağız UNESCO Dünya Mirası yolunda olan Kemeraltı ve çevresini kendi özgün kentsel yenileme modelimiz ile canlandırarak, değerlerini gün yüzüne çıkararak, ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Türkiye'nin ve dünyanın en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel de, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun bir ‘etki yatırımı’ olduğuna dikkat çekerek, “Etki yatırımı ile finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmek hedeflenir” dedi. Çamlıbel, “Fonun temel motivasyonu yeniden işlevlendirme ile yaşanan değer artışının yanı sıra bölgenin sosyal, kültürel ve çevresel durumlarının gelişmesidir. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu ile yatırımcıları hem kazandırmaya hem de İzmir Tarihi Kent Merkezi gibi kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı sağlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Fonun amacı nedir?

İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, İzmir Tarihi Kemeraltı ve çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme konseptiyle kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile bölgesel dönüşüm sağlayarak bölgenin tarihi dokusuna yakışır bir görünüme kavuşmasını sağlayarak İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu “etki yatırımı” olarak finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmeyi de hedefliyor.