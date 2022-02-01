Kemer'de halk plajı yapım işi ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 adet halk plajı yapımı için ihale açtı.

Beldibi Çifteçeşmeler (Erez burnu) ve Beldibi Bahçeçik'te yaptırılacak ücretsiz halk plajları için 21 ve 22 Şubat 2022 tarihlerinde ihaleler düzenlenecek.

Çifteçeşmeler (Erez burnu) ücretsiz halk plajı yapım ihalesine ilişkin detaylar için tıklayınız.

Bahçecik ücretsiz halk plajı yapım ihalesine ilişkin detaylar için tıklayınız.