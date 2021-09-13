Kentpar yönetiminden iddialara yanıt: Hukuki haklarımızı kullandık

Kentpar Otomotiv yönetimi, son günlerden gündem olan işten haksız çıkarma iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar hiçbir işçilerini mağdur etmediklerini savunan Kentpar yönetimi, ilgili süreçte hukuki hakların kullanılması dışında hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti. Kenptar yönetimi, işi bıraktıkları için işten çıkarılan işçilerin yargı kararıyla fabrika dışına çıkarıldığını, ayrıca hukuka aykırı şekilde işi bırakan işçilerin davranışlarının mahkeme aracılığıyla da tespitinin yapıldığını dile getirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “3 gündür sosyal medyada ve diğer internet mecralarında şirketimiz hakkında yapılan iftira içeren hukuka ve gerçeğe aykırı paylaşım yapan kişi ve örgütlere yönelik olarak tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmış olup konu ile ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenlerin kamuoyu duyurumuzu okuması yeterli olacaktır. Şirketimiz ürettiği ürünlerin yüzde 97’sini ihraç eden ve çalışan ortalamasını her zaman 250’nin üstünde tutmaya çalışan, kurulduğu günden itibaren de tüm çalışanlarının haklarını bir gün dahi geciktirmeden ödeyen bir şirkettir. Hem vergi yükümlülükleri hem de çalışana yapılan ödemeler yüzde 100 kayıtlı şekilde yapılan şirketimizde çalışanların tüm hakları banka aracılığı ile ödendiği gibi kamusal yükümlülüklere ilişkin de çok hassas davranılmaktadır. Bu açıklama yaklaşık 3 gündür kamuoyunu meşgul gerçek dışı paylaşımlarda bulunulması üzerine zorunlu olarak yapılmıştır. Konuya ilişkin tüm gerçekler şirketimizden öğrenilebileceği için iftira dolu diğer paylaşımların hiçbir anlamının olmadığını bildirmek isteriz. Şöyle ki; şirketimizde toplu iş sözleşmesi görüşmesi gibi bir süreç söz konusu değildir. 08.09.2021 tarihinde tamamen kanuna aykırı bir şekilde topluca işi bırakan ve söz konusu fiilini yaklaşık 5 saat sürdüren 75 işçinin iş sözleşmesi 6356 sayılı Kanunun 70. maddesi ve 4857 sayılı Kanunun m.25/II hükümleri çerçevesinde feshedilmiştir. Söz konusu maddeler incelendiğinde haklı nedenle fesih nedeniyle işten çıkarılmış olan kişilerin herhangi bir alacağı olmadığı gibi işin durmasından kaynaklanan zararların ilgili fiile katılanlar ile çalışanları yönlendirenlerden tahsil edilebileceği hususları açıkça görülecektir. 09.09.2021 tarihli gündüz ve gece vardiyasında da iş bırakma fiilini gerçekleştiren işçilerin iş sözleşmesi de yukarıda belirtilen hükümler ve gerekçelerle feshedilmiştir. Aynı hukuki sonuçlar söz konusu işçiler için de uygulanacaktır. Şirketimiz tarafından tüm fesihler haklı nedenle yapılmış olup ayrıca hukuka aykırı iş bırakma nedeniyle şirketimizi zarara uğratan tüm kişilere ve ilgili örgütü yönetenlere karşı da zararın tazminine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. İş sözleşmesi haklı nedenle feshedilen işçiler hukuka aykırı bir şekilde işyerinden çıkmamakta ısrar ettiği için 5237 sayılı Kanunun m.116 ve 117 hükümleri çerçevesinde suç işlemişlerdir. Konu ile ilgili olarak suç duyurularında bulunulduktan sonra yargı kararı ile ilgili suça karışanlar işyerinden çıkarılmıştır. İlgili süreçte işten çıkarılan ve hakların suç duyurusunda bulunulan kişiler kanuna aykırı şekilde uzun süreli olarak işi bırakan ve iş bıraktığı için iş sözleşmeleri feshedildiği halde işyerinden çıkmayacağını belirtilen kişilerdir. Yukarıda belirtilen süreçler yaşanırken sosyal medyada ve diğer mecralarda işçi örgütü olduğunu iddia eden ve işçileri mağdur edecek şekilde yönlendiren hatta işçileri suç işlemeye teşvik eden kuruluşların paylaşımlarını üzülerek görmekteyiz. Paylaşımlarda hiçbir doğruluk payı olmadığı gibi ilgili örgüt tarafından hukuka aykırı ve suç olduğu bilindiği halde eski işçilerimizin mağduriyetini artırmaya yönelik yönlendirmelerin devam ettiğini görüyoruz. Aynı örgütün yönlendirmesi ile işyerinde çalışmaya çalışan ve doğruyu gören, eski işçilerin yaptıklarının yanlış olduğunu gören diğer çalışanların da engellendiğini ve tehdit edildiğini görmekteyiz.İşçilerimizi hatalı şekilde yönlendirerek onların mağdur olmalarına neden olan, onları suç işlemeye zorlayan kişi ve örgüt hem hatalı yönlendirdiği işçilere hem de ilgili sürede ciddi üretim kaybı yaşayan şirketimize zarar vermiştir. Konuyla ilgili sosyal medya ve diğer internet mecralarındaki paylaşımlar dikkate alındığında tamamen gerçek dışı paylaşım yapılarak ihracatta rekor üstüne rekor kıran Konya’da üretiminin yüzden 97’sini ihraç eden Kentpar üzerinden kaos ortamı oluşturmanın amaçlandığı, söz konusu karalama ve haksız ithamların üretim yapan diğer firmalarımıza da zarar verdiği açıktır. Burada tüm kamu ve özel sektör yöneticilerimizi hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Süreç ayrıntılı incelendiğinde ortada bir hak mücadelesinin olmadığını açıktır. Eski işçilerimizi yönlendirenlerin hangi mücadelenin içinde olduklarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Kentpar olarak açıkça ifade ediyoruz ki, şirketimizde çalıştığı süre boyunca bir kuruş hakkını alamadığını veya geç aldığını iddia eden bir kişi var ise tüm söylediklerimizi geri almaya hazırız.”