Kepez Belediyesi 3 adet büfe ve kafeteryayı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait, Güneş Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi ve Şafak Mahallesi'nde bulunan büfe ve kafeteryalar kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı ile en geç 01.09.2021 tarih Saat:16.00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.