Keramika, renk alternatifiyle ‘daha fazla mutfak’ hedefliyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

KÜTAHYA - Geçen yıl aylık üretim kapasitesini 5 milyon adede çıkaran Keramika, pandemi koşullarına rağmen ihracatını yüzde 10 artırarak 11 milyon dolarlık ciroya ulaştı. DÜNYA’ya konuşan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, son derece başarılı geçen 2019 yılının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2020’de yeni hedefler belirleyerek yılı tamamladıklarını kaydetti. Yüce, “Keramika olarak, 2020 yılında üretimimizde düşüş olmazken, istihdamımız arttı. Üretimden aldığımız güç ile durmaksızın üretmeye devam ettik ve 2020 yılını da başarı ile tamamladık. 2021 yılında da hem iç pazarda hem de yurtdışında, büyümemiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 2007 yılında seramik kase üretimiyle başladıkları üretimi, geliştirdikleri Ar-Ge, Ür-Ge projeleri ve teknoloji kullanımıyla çeşitlendirdiklerini belirten Yüce, portföylerinin yemek takımlarından, kahvaltı takımlarına, kahve sunum setlerinden, pasta takımlarına, çeyiz setlerinden kupalara çerezliklerden güveç kaplarına kadar geniş bir ürün yelpazesinden oluştuğunu kaydetti. Yüce sözlerine şöyle devam etti: “Biz sektöre merhaba dediğimizde her şey bu kadar hızlı değildi. Fakat öngördüğümüz bir gerçek vardı, uluslararası arenada oyuncu olmamız gerektiği idi. Çünkü her ülkenin farklı talepleri, zevkleri, renkleri var ve müşteriler sizden farklı düşünmeye başlıyor. Onlardan besleniyorsunuz. Şu an itibari ile 200’e yakın renk üretim alternatifimiz ile seramik mutfak eşyaları alanında dünyanın en renkli firmalarındanız. Yurt dışında da Keramika olarak renklerimizden aldığımız güç ile dünya mutfaklarına daha fazla girmeyi hedefl iyoruz. Hikayemize ilk başladığımızda 60 kişi iken bugün itibariyle 1.350 kişilik bir aileyiz.”

“Yatırımda önceliğimiz güncel teknoloji”



Tasarım ve teknolojiye hızla entegre olabildiklerini ve bu sayede birçok yeniliğe imza attıklarını söyleyen Emin Yüce, “2017 yılında dijital baskı makinesini getirdik ve alanımızdaki dijital baskıyı uygulayan ilk firma olduk. Dünyada ise üçüncü firma olarak yer aldık. Seramik ile ilgili dünya literatüründe değişen ve gelişen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği ile oluşturulan devlet destekli tasarım merkezimiz, Türkiye’nin ilk merkezlerinden biri ve bu alana yatırımlarımız devam edecek. Tasarım merkezimiz ile kapılarımızı üniversiteye aralayarak, bilimden aldığımız güç ile farklı çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca fabrikamızda robotlarla üretim yapıyoruz ve Endüstri 4.0’ı önemsiyoruz. Yatırımlarımızı yaparken dikkat ettiğimiz konu güncel teknolojiyi kendimize entegre etmek “şeklinde konuştu.

“Kendimize rakip olursak başarıya imza atarız”



Sektörde Türk malı ürünlerin uluslararası pazarda rekabet gücünün her geçen gün arttığına dikkat çeken Emin Yüce, şunları söyledi: “Made in Türkiye, şu an dünyada ayrıcalıklı bir imaja sahip. Özellikle pandemi bize üretimin ve Türk malı logosunun gücünü bir kez daha gösterdi. Yurtdışında da çok başarılı sektör öncüleri mevcut fakat artık Türkiye’nin yenilikte onlardan daha da iyi işler çıkardığını görüyoruz. Keramika olarak kendimize kendimizi rakip olarak görüyoruz çünkü her firma kendi içinde farklı dinamiklere sahip, eğer biz kendimize odaklanarak kendimize rakip olursak çok başarılı işlere imza atacağımızı biliyoruz. Markamızla, yakından takip ettiğimiz moda akımları ile hem trend hem de alınabilecek fiyatlı ürünler üretiyor ve yeni ülkelerde de pazar araştırmalarına hız kesmeden devam ediyoruz.”