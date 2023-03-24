‘Kerpe Sualtı Arkeopark Projesi’ Türkiye’de bir ilk olacak

Belma Ö. AKBAY

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve izinleri doğrultusunda, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde ve Kandıra Belediyesi’nin Proje Ortaklığı çerçevesinde Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

Bu kapsamda Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de ilk kez gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı arkeopark projesi yapılacak. Kerpe Sualtı Kazıları Başkanı ve Proje Koordinatörü, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, sözkonusu projenin dünyada gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı müzesi ve ya arkeopark parkuru, olarak İtalya ve Hırvatistan dışında bulunmadığını belirtti.

Serkan Gedük, projede çalışmaların başladığını ve 18 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığını belirtti. Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün 2020 yılından itibaren Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında arkeolojik su altı kazı ve araştırma çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Serkan Gedük, özellikle Kerpe’de yapılan kazı çalışmalarının, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından yürütülen ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından son derece dikkat çekici olduğunu söyledi.

Serkan Gedük, “Yapılan kazılar sonucunda elde edilen veriler; Kerpe Limanının, Karadeniz'in Antik Çağdaki doğu-batı yönlü deniz ticaret rotasının merkezinde yer alarak Karadeniz ticari faaliyetinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğunu gösterdi.

Ayrıca yapılması planlanan arkeopark projesi sayesinde arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu sağlayarak, bölgenin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak bir proje olması açısından son derece önemli” dedi.