Keşan Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek
Keşan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 7 iş yerini kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Keşan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 7 adet iş yerini açık teklif usulü ile kiraya verecek.
Taşınmazlara dair ihaleler Keşan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak ve istenen belgeler ihale anında ihale komisyonuna sunulacak.
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