  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Keşan Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek
Takip Et

Keşan Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek

Keşan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 7 iş yerini kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Keşan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 7 adet iş yerini açık teklif usulü ile kiraya verecek.

Taşınmazlara dair ihaleler Keşan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak ve istenen belgeler ihale anında ihale komisyonuna sunulacak.

emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-kesan-belediyesine-ait-is-yerleri-kiraya-verilecektir" target="_blank" rel="noopener">Detaylı bilgi için tıklayınız.