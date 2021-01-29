Kestane şekeri yüzde 20 zamlandı

Zehra ORUÇ



BURSA - Pandemi nedeniyle satışlarında kayda değer düşüşler yaşarken yüzde 50’ye varan oranda artan girdi maliyetleri ile mücadele edemeyen Bursalı kestane şekeri üreticileri, satış fiyatlarına yüzde 20 zam yaptı. Kestane şekerinin kilosu 100 liradan 120 liraya çıktı.

Geçen yıl kilosu 18 lira olan şekerlik çiğ kestaneyi bu yıl 28 liradan aldıklarını ifade eden kestane şekeri üreticileri, “Bunun yanı sıra ambalaj maliyetimiz yüzde 50, işçilik, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatı arttı. Fiyat güncellemesi yapmamız kaçınılmaz oldu” dedi. Pandemi döneminde yüksek enflasyon, satış kapasitemizdeki düşüşler, hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlara rağmen zam yapmadıklarını belirten Kafkas Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü İncifer Polat, “Bu sezon kurdaki yüksek artış, ihracatçı firmalara avantaj sağlayarak hammaddemiz olan çiğ kestane fiyatlarında yüzde 60’a kadar artış sağladı. Kestane aldığımız bölgelerdeki kuraklık da eklenince fiyatlar 2 katına kadar yükseldi. Enflasyona bağlı olarak diğer hammadde, ambalaj malzemeleri, işçilik ücretleri ve nakliye giderlerindeki artışları da dikkate aldığımızda önümüzdeki aylarda maalesef ürün fiyatlarımızı artırmak zorunda kalacağız. Yine maalesef enflasyon artışlarını birebir tüketiciye yansıtmayacağımız için maliyet artışlarının bir kısmını öz kaynaklarımızdan karşılamak zorunda kalacağız” diye konuştu.

"Sosyal mesafe birim maliyetimizi yükseltti"

Salgın sürecinin görüldüğü ilk iki aylık dönemde Bursa’daki tüm kestane şekeri üreticilerinin 2 aylığına üretime ara verdiğini hatırlatan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, “Pandemi nedeniyle ziyaretler durdu. Ziyaret ve misafirlikler olmayınca satışlarımız otomatik olarak düştü. Buda birim maliyetlerimizi yükseltti” dedi.

“Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kaldık”

Dağlı Kestane Şekeri Genel Müdürü Levent Dağlı da, üretimde kullandıkları ana ham maddelerinden olan kestanenin fiyatının bu yıl çok yükseldiğini belirterek, maliyet artışını kestane şekeri fiyatına yansıtmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Kestat Kestane Şekeri Pazarlama Müdürü İrfan Aydın ise, önemli girdilerinden olan ambalaj maliyetlerindeki yüzde 50’ye ulaşan fiyat artışına değindi. İrfan Aydın, “Hammadde, işçilik ve ambalaj maliyetlerimizdeki artışı ne yazık ki kestane şekeri fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” diye konuştu.