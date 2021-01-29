Kestane üreticileri fiyatlarına yüzde 20 zam yaptı

ZEHRA ORUÇ

Pandemi nedeniyle satışlarının düştüğünü, buna ilave olarak girdi maliyetlerindeki yükselişle mücadele edemeyen kestane şekeri üreticileri, fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Hammaddeleri olan şekerlik kestanenin geçen yıl 18 lira olan kilogram fiyatının, bu yıl 28 liraya yükseldiğini ifade eden kestane şekeri üreticileri, ambalaj maliyetlerinin ise yüzde 50 civarında arttığını belirtti. 2021 asgari ücretinin brüt 4.000 liraya yaklaştığını, tazminat, yemek, ulaşım gibi ilaveler ile asgari ücretli 1 işçinin işverene maliyetinin 5.000 lirayı geçtiğini ifade eden üreticiler, “Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt maliyetlerimizde arttı. Bütün bunlarla birlikte ürünlerimizin fiyatında güncelleme yapmamız kaçınılmaz oldu” dedi.

Kuraklık çiğ kestane fiyatını iki katı artırdı

Kafkas Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü İncifer Polat, pandemi döneminde yüksek enflasyon, satış kapasitemizdeki düşüşler, hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlara rağmen zam yapmadıklarını belirterek, “Bu sezon kurdaki yüksek artış, ihracatçı firmalara avantaj sağlayarak hammaddemiz olan çiğ kestane fiyatlarında yüzde 60’a kadar artış sağladı. Kestane aldığımız bölgelerdeki kuraklık da eklenince fiyatlar 2 katına kadar yükseldi. Enflasyona bağlı olarak diğer hammadde, ambalaj malzemeleri, işçilik ücretleri ve nakliye giderlerindeki artışları da dikkate aldığımızda önümüzdeki aylarda maalesef ürün fiyatlarımızı artırmak zorunda kalacağız. Yine maalesef enflasyon artışlarını birebir tüketiciye yansıtmayacağımız için maliyet artışlarının bir kısmını öz kaynaklarımızdan karşılamak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Sosyal mesafe satışları azalttı

Bursa’nın önemli kestane şekeri üreticilerinden biri olan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, sektörün zor bir yıl geçirdiğini ve salgın sürecinin görüldüğü ilk iki aylık dönemde Bursa’daki tüm kestane şekeri üreticilerinin 2 aylığına üretime ara verdiğini hatırlattı. Üretime ara verilmesi ve çalışma koşullarındaki değişikliklerin kestane şekeri üretimini olumsuz etkilediğini ve sektörün kâr marjını bir hayli düşürdüğünü belirten Mümin Akgün, “Pandemi nedeniyle ziyaretler durdu. Kestane şekeri özellikle iş görüşmeleri, müşteri ziyaretleri ve misafirliklerde hediye olarak götürülen bir üründür. Ziyaret ve misafirlikler olmayınca satışlarımız otomatik olarak düştü. Buda birim maliyetlerimizi yükseltti. Kardelen olarak maalesef fiyat güncellemesi yapmamız kaçınılmaz oldu” dedi.

“Kestanenin fiyatı çok yükseldi”

Dağlı Kestane Şekeri Genel Müdürü Levent Dağlı da, üretimde kullandıkları ana ham maddelerinden olan kestanenin fiyatının bu yıl çok yükseldiğini belirterek, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak kestane üretiminin düştüğünü ve böylece iç piyasada kestane bulmanın güçleştiğini ifade etti. Dağlı, “Maliyetlerde yaşanan artışı kestane şekeri fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık” dedi.

“Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kaldık”

Kestat Kestane Şekeri Pazarlama Müdürü İrfan Aydın ise, önemli girdilerinden olan ambalaj maliyetlerindeki yüzde 50’ye ulaşan fiyat artışına değindi. İrfan Aydın, “Hammadde, işçilik ve ambalaj maliyetlerimizdeki artışı ne yazık ki kestane şekeri fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” diye konuştu.