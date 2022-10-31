KGK uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 9 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav başvuruları 31/10/2022 tarihinde başlayıp, 13/11/2022 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.