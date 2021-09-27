Kılıç Makine, KMS markasıyla gıda makineleri sektörüne adım atıyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - KMS markasıyla gıda makineleri sektörüne yönelen Kılıç Makine, hedef pazarını Afrika olarak belirledi. Firma, tanıtım ve rekabet gücünü artırmak için Etiyopya ve Togo Cumhuriyeti’nde 2 fabrika projesi için çalışmalara başladı.

Yeni nesil ürün portföyü oluşturmak için yoğun bir Ar-Ge sürecinde olduklarını belirten Kılıç Makine Genel Müdürü Burak Kılıç, ilk etapta bölgedeki yerel ortaklar ile kuru gıda paketleme ve toz içecek makinelerinde seri üretime başlayacaklarını ifade etti. Mersin’de 2 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine makine fabrikası kuracaklarını söyleyen Burak Kılıç, ilk hedef pazarının ise Afrika kıtası olduğunu kaydetti. Afrika pazarının pek çok sektör açısından yeni yatırımlara açık önemli pazarlar arasında yer aldığını dile getiren Kılıç, “Türk makine sektöründeki pek çok firma bu pazara sadece teknoloji ihraç etmek olarak bakıyor. Biz Afrika pazarında kurduğumuz yerel iş bağlantıları ile yapılmayanı yapmayı amaçlıyoruz. Yeni nesil makine portföyümüz ile bölgede anahtar teslim fabrikalar kurmakla kalmayıp, Afrika’daki nitelikli personel ve lojistik sorunları dikkate alarak iş ortaklarımıza aynı zamanda ham madde tedariki ve pazarlama desteği de sağlayacağız” dedi.

Fabrika projelerimiz Afrika’da büyümemizi sağlayacak

Afrika pazarında bölge yatırımcılarına örnek olacak ve KMS markasının tanıtımını sağlayacak 1 toz içecek fabrikası projesinde ortaklar arasında yer aldıklarını belirten Burak Kılıç, söz konusu projenin pazarda büyümelerinde önemli rol oynayacağını kaydetti. Etiyopya’daki gıda, enerji ve otomotiv alanlarındaki yatırımlarını yerel ortakları ile yapıldığını belirten Kılıç, Togo Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarında ise tesis inşaatının devam ettiğini aktardı. Kılıç, Etiyopya ve Togo Cumhuriyeti’ndeki yatırımlarımız, KMS markasıyla üreteceğimiz makinelerimizin reel anlamda tanıtımını sağlayacak. İki fabrika da sahip olduğu yüksek teknoloji, güçlü kaynakları ve sürdürülebilir üretim prosesleri ile Afrika’nın katma değerli fabrika projeleri arasında yer alacak” diye konuştu.

Sürdürdükleri Ar-Ge çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Burak Kılıç, projelerde makineye göre arazi yaklaşımı yerine araziye göre makine yaklaşımını esas aldıklarını belirtti. Bunun için fonksiyonelliği arttırılmış makine teknolojileri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Kılıç, şunları söyledi: “Yatırımcının sahip olduğu kapalı alana göre üretim hatları kurmayı hedefliyoruz. Bunun için Ar-Ge sürecimizde yer tasarrufu sağlayan, esnek, akıllı teknolojilerle donatılmış, yalın üretim proseslerine sahip yeni nesil gıda ve içecek makineleri geliştiriyoruz.”