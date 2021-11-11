Kılıçdaroğlu Antalya Toptancı Hali ziyaret etti

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün gece Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu, önce Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Z kuşağı gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, sabaha karşı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe belediye başkanları, milletvekilleri ve partililerle birlikte Antalya Toptancı Halini ziyaret etti.

Esnafla birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, burada komisyoncu, esnaf ve üreticinin sorunlarını dinledi. Çiftçiler ve hal esnafı gübre, ilaç, mazot, fide, elektrik, yakıt gibi birçok üründe yaşanan yüksek artışların maliyetleri aşırı oranda artırdığını dile getirdi.

Tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceklerini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘’Bir gün inşallah düzelir, herkes güler yüzle alışveriş yapar, siz de rahat ederseniz vatandaş da. Az kaldı. Az kaldı inşallah beraber çözeceğiz. Siz üretiyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Sabaha karşı saat 3'te hale geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, Türkiye'nin her yerine mal gönderiyorsunuz. Yaptığınız hizmet çok değerli” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra özel Halk Otobüsleri esnafı ile muhtarlarla görüşmek ve Döşemealtı Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış törenine katılmak üzere Toptancı Hali’nden ayrıldı.