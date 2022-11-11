Kılıçoğlu, kuruluşunun 95’inci yılını kutladı  

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Yapı Malzemeleri Grup Başkanı “Barış Y. Özaydemir’i anma programı” ile Sunay Akın ve Metin Uca tarafından hazırlanan “Kılıçoğlu 95.Yıl Özel Gösterisi” yapılan etkinlik, Vehbi Koç Koç Kongre Merkezi’nde bayii, düstribütör, çok sayıda sanayici ve aile dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik vizyonerliği ve liderliğiyle Kılıçoğlu markasını geleceğe taşıyan ve geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Y. Özdemir anısına hazırlanan “Geleceği Kurmak-Barış Özaydemir” adlı filmin gösterimiyle başladı. Gecede Metin Uca ve Sunay Akın, Kılıçoğlu’nun 95’inci yılına özel olarak hazırladığı özel gösteri ile sahne aldı.

Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Kılıçoğlu’nun kurulduğu günden bu yana sektörde ilkleri gerçekleştirdiğini ve kendi sektörünün lider markası konumunda olduğunu belirtti. Kılıçoğlu’nda artık dördüncü nesil yöneticilerin görevi devraldığını söyleyen Özaydemir, “Firmamızda oturmuş kurumsal bir düzel ve personel yapımız var. Dili kolay kaç kuruluşun böyle uzun bir tarihi var. İstikrar, itibar, kalite ve namusluluk şiarımız oldu. Verimli, teknolojik, bilimsel ve güncel işletme zihniyeti sürdürebilirliğimizi sağlamaktadır” dedi.

Kılıçoğlu’nun kuruluşunun 95’inci yılını geçen yıl hayatını kaybeden oğlu Barış Y. Özaydemir nedeniyle bu sene buruk kutladıklarını ifade eden Özaydemir, “Barış, büyük kaybımız. Megaron onun eseridir ve O’nun kurduğu Megaron üretim tesisine adını verdik. Barış, sosyal ve arkadaş canlısıydı. Uzman ve liyakatli olana saygılıydı. Hayatı ve neşeyi severdi. Barış, Kılıçoğlu’nun 95’inci kuruluş yılını kutladığımız bugünlerde 1927, 1948, 1954 ve 1974 yıllarındaki yatırımları, sit yapılarını ve firma faaliyetlerini samimi ve gayretli bir şekilde toplum yararına kazandırmak için çok çalıştı ve projeler yaptı. Ekonomimizin öngörülebilir hale gelmesi durumunda, Barış’ın başladığı ve bitiremediği projeleri de realize etme imkanımız olacaktır. Barış, hammadde kaynakları konusunda da çok araştırma yaptırmış ve başarılı olmuştur. Buradaki kil bazlı faaliyet Bilecik, Söğüt ve Bozüyük, hatta Kütahya merkezlerinde de seramik sektörünün gelişmesinde etken olmuştur” diye konuştu.

“Barış’ın ismi kurduğu tesiste yaşatılacak”

Endel Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Burak Özaydemir, kardeşi Barış Özaydemir ile birlikte çalışmaya başladıkları andan itibaren Kılıçoğlu Kiremitlerini içeren ve bugün Yapı Malzemeleri Grubu olarak ifade ettikleri iş koluna öncelik verdiklerini söyledi. Dünyadaki gelişmelere ve pazardaki ihtiyaçlara uygun olarak grubu, kil ürünler ve üretim odaklı bir yapıdan müşterilere farklı ürünleri, komple sistem ve servis dahil nihai çözümler ile sunan bir yapıya dönüştürdüklerini aktaran Burak Özaydemir, şunları söyledi:

“Sevgili Barış’ın liderliğinde grubumuz çatı sistemleri, çatı pencereleri, yağmur indirme ve güneş panelleri gibi tamamlayıcı tüm aksesuarları ekleyerek ürün gamını genişletti. Kılıçoğlu bölgesel satış ve uzman bayi yapılanmaları ile inşaat sektöründe öncü olarak müşterilere anahtar teslim çatı çözümleri sunabilir noktaya geldi. Pazardaki konumun ürün ve üretimde mükemmeliyetten geçtiği bilinci ile kapasite, kalite ve verim sağlayacak teknik yatırımlara ve hammadde temini konusunda çalışmalara hep öncelik verdi. Sevgili Barış, global gelişmeleri dikkatle takip ederek, Türkiye’de beton kiremitlerin konumunun güçleneceğini yaklaşık 10 yıl önce öngörmüştü. Grubumuzun ve markamızın konumuna uygun kalitede bir yatırım ve kapasite oluşturmak üzere Megaron tesisinin yatırım kararını aldı, zorlu bir teknik süreci başarıyla yöneterek tesisin 2014 yılında devreye alınmasını sağladı. Kendisinin çok emeği olan ve yıl içerisinde kapasite artışını tamamladığımız tesisimiz, 2022 Ocak ayı itibari ile “Barış Özaydemir Megaron Kiremit İşletmesi” olarak anılarak isminin yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.”

“Barış’ın düşünceleri Türk yapı sektörü içinde bir ışıktı”

Kılıçoğlu’nun Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir ise, Barış Özaydemir’i erken yaşta kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, 95. yılı Barış Özaydemir’in istediği gibi buruk da olsa kutladıklarını anlattı. Ali Osman Özaydemir, şöyle dedi: “Bugün coşkuluyuz ama bir parçamız eksik. Kılıçoğlu tarihinin en önemli karakterlerinden Barış Yalçın Özaydemir’in aramızda olmayışı bizleri derinden etkiliyor. Kendisinin vefatı Türkiye için de büyük bir değerin yitirilmesi demekti. Çünkü O’nun düşünceleri sadece Kılıçoğlu için değil, Türk yapı sektörü için de bir yoldu, ışıktı. O’nun ardından bizlere düşen görev ise bu yolda bu bayrağı devralmak ve O’nun geleceği kuran vizyonu ile Kılıçoğlu’nu 100. yılına yine lider bir kuruluş olarak taşımaktır.”