Kılıçoğlu'ndan pandemi yılında hızlı büyüme

TÜLAY TAŞKIN



Pandeminin ilk aylarında üretime üç ay ara veren Kılıçoğlu Kiremit, üç aylık aradan sonra tam kapasite üretime geçerek, gelen taleplere yetişmeye çalıştı. Fırından çıkan kiremitleri sıcağıyla ambalajlayıp sevkiyatını yapmak zorunda kalan Kılıçoğlu, cirosal bazda yüzde 50 büyüme rakamına ulaştı.

Pandemide bahçeli evlere olan ilgi, renovasyon çalışmaları ve düşük faizli konut kredilerinin pazara bir hareketlilik getirdiğini açıklayan Endel Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı Barış Özaydemir, “Pandemi nedeniyle bu kadar iş yapabileceğimizi tahmin etmiyorduk. Üç aylık sürenin sonunda gelen taleplere yetişmek için full üretime geçtik. 2020 yılı Kılıçoğlu için oldukça iyi geçti, geçen yıla göre ciddi bir büyüme yakaladık. Nisan ayından itibaren sektör ciddi bir ivme kazandı. Bütün sektör de hem stok hem de üretim kapasiteleri açısından buna hazırlıksız yakalandı. Bayii tarafında da ürün temininde ciddi bir talep oluştu. Biz bunu büyük oranda karşılarken, geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir büyüme rakamını yakalayarak sektörün üstünde büyüdük” dedi.

"Fiyat artışı kısıtlı tuttuk"

Pandemiye rağmen büyümelerinin birkaç sebebi olduğunu açıklayan Barış Özaydemir, bu sebepleri ise şöyle açıkladı: “Öncelikle pandemi dolayısıyla bahçeli konutlara artan talebin yanında, hafta sonu evleri gibi daha küçük, kulübe tarzı evler yapanlar arttı. Mevcut evi ile dağ evi, bağ evi gibi almış ama kullanmadığı yerlerdeki evlerini yenileyenler de çoğaldı ve ciddi bir renovasyon pazarı oluştu. Düşük faizlerle konut kredileri verildiği için müteahhit tarafında da yoğun bir talep gördük. Öte yandan müşteriye sağlıklı sevkiyat yapmak isteyen ve stokları eriyen bayi ve distribütörlerden de ciddi bir talep geldi. Bütün bunlar birleşince kiremit tarafında ciddi bir talep oluştu diyebiliriz.”

Pazardaki diğer üreticilerin bu talebe yetişmek için kapasitelerini hızlı bir şekilde aktive edemediklerini gözlemlediklerini söyleyen Özaydemir, “çünkü daha manuel üretim yapıyorlar. Bir kısmı bu işi fırsata çevirmek istedi, fiyatı çok yukarı çekti ve pazarlarını ciddi oranda kaybettiler. Bir bölümü zaten finansal sorunlar yaşıyordu, bunların üretimlerinde ciddi kısıtlar vardı. Doğal olarak arz tarafında ciddi bir problem oluştu. Biz gelen tüm taleplere hızlıca yetiştik, büyüme rakamlarımızın bu oranlara ulaşmasında en büyük etken de çok ciddi oranda fiyat artışı yapmamamız oldu” dedi.

Fiyat artışını kısıtlı tutmanın arka planındaki en önemli faktörün ise işletmelerinde ve fabrikalarında çok önemli bir verimlilik artışını sağlamaları olduğunun altını çizen Özaydemir, “işçilikte, döviz bazlı girdilerde, ambalaj malzemelerinde ve enerjide maliyet artışları çok ciddi rakamlara ulaştı. Yaptığımız yatırımlarla elde ettiğimiz verimlilik sayesinde bütün bu maliyet artışlarını minimum şekilde piyasaya yansıttık, bu da bizi pazarda öne geçirdi. Yüz yıla yaklaşan Kılıçoğlu, deneyimi ve kaliteli ürünleriyle her zaman en çok tercih edilen kiremit markası olmuştur. Güven duyulan bir marka olarak bayilerimizi ve müşterilerimizi hiçbir dönemde mağdur etmedik. Bu da bizi sektörde hep lider kıldı” açıklamasında bulundu.

"Kil kiremitte pazarın yüzde 20’sine sahibiz"

Kiremitte Türkiye pazarının cirosal bazda yüzde 20’sine sahip olduklarını belirten Özaydemir, bu yıl da ciddi bir büyüme hedeflerinin olduğunu belirterek, yeni yatırımlarından söz etti. “Hem kapasite, hem verimlilik yatırımlarına başladık, bu yıl tesislerde özellikle verimlilik anlamında ciddi yatırımlar yapıyoruz” diyen Barış Özaydemir, şunları aktardı: "Ülkemizdeki tesislerin birçoğu özellikle bizim sektörümüz verimlilik anlamında geri kalmış durumda, bu da onları rekabetçi olmaktan uzak tutuyor. Bu bütün sanayi tesisleri için aynıdır, verimliliğinizi her yıl düzenli olarak arttırmazsanız, rekabette geri kalıyorsunuz. Bu yüzden biz düzenli olarak piyasanın uygun olduğu zamanlarda tesislerimizi yukarı çekmek için verimliliği artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl da verimlilik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kapasite artışı yanında ağırlıklı olarak otomasyon yatırımları yapacağız. Otomasyon anlamında çok ciddi bir noktaya geldik ve hedefimiz bunu daha da ileriye taşımak”

Ana stratejilerinin farklı segmentlerde büyümek olduğunu, bu anlamda pazarı farklı segmentlere böldüklerini anlatan Özaydemir, “her segmentin de büyüme stratejisi farklı, şu anda elde ettiğimiz bu büyüme rakamlarıyla bu stratejinin bir sonucunu elde ediyoruz. Bu yıl da bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Müşterinin karakterine veya satın alma ihtiyacına göre bizde bulamayacağı pek bir ürün kalmadı. Çatı ile ilgili kiremit isteyen her türlü müşteriye, her türlü ürünü sunabilir haldeyiz” dedi.

Sektörde daha güçlü bir hale gelmek konusunda çalışmalar yaptıklarını da anlatan Barış Özaydemir, “yeni markalarla büyüme yanında, yeni tesis kurma, satın alma gibi planlarımız da var. Çatı sektöründe bu konsolidasyon devam ettiği sürece pazar payımızı artırmak amacındayız. Çalışmalarımız da bu yönde, zaten altyapılarımızı da buna göre kuruyoruz” açıklamasında bulundu.