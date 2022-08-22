Kilis Belediyesi 3 işyeri kiralayacak
Kilis Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kilis Belediyesine ait olan, Kilis Çarşı Mevki Büyük Kütah Mahallesi Orta Blok'ta yer alan 3 adet işyerini 3 yıl süreyle açık teklif usulü ile kiralayacak.
Taşınmazlara dair ihale 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.20'de yapılacak.
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