Kilis’te dört köyün kadınları üretmek için güçlerini birleştirdi

Talip ÖZTÜRK

KİLİS - 3 yıl önce yaklaşık 4 milyon liraya kooperatif kuran girişimci kadınlar, salamuralık zeytin ve sabun üretimine başladı. Tarımsal kalkınmada rol model olan kadınlar, aldıkları eğitimlerle üretimi artırarak sektörde büyümeyi hedefliyor.

Kooperatif Başkanı Hamide Polat, şu an sabun ve salamura tesislerinin olduğunu söyledi. Bu yıl üretime başladıklarını anlatan Polat, “Yapamazsınız, başaramazsınız dediler. Buna rağmen biz kooperatifi kurduk. 10 ton sabun siparişi aldık. Bu yılki hedefimiz 50 ton sabun üretimi yapmak. Salamura zeytinde ise şu anki hedefimiz 70 ton. Öncelikli hedefimiz yurtiçindeki talepleri karşılamak, daha sonra ise ihracat yapmayı düşünüyoruz" dedi." Polat, 4 köyün kadınları olarak kooperatif çatısı altında birleştiklerini ve 50 üyesinin olduğunu söyledi. Polat, hayallerini İKA'nın gerçekleştirdiğini belirterek, zeytinyağlı sabunun yanında imalatı geliştirip sıvı sabun ve kozmetik ürünler de üretmeyi düşündüklerini dile getirdi.

“Erkekler, kadına her zaman engel oluyordu”



Kırsal bir yerde erkeklerin her zaman kadınlara engel olduğunu anlatan Polat, kooperatifle değişen hayatlarını şu sözlerle anlattı: “Kooperatif bizim hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kadının kendisine güvenini ve neler yapabildiğini, nasıl ayakları üstünde durabildiğini gösterdi. Erkeklerin, ‘yapamazlar, edemezler’ algısını kırdık. Kadının neler yapabileceğini gördüler. Bizim şehrimiz Ensar şehri. Suriye'den kaçan kadınları kooperatifimize üye yapmayı düşünüyoruz. Bu yönde bir çalışmamız var. 12 üyemize ve 13 Suriyeli kadına GAP ve BM'nin desteği ile eğitim verdik. Kadınlarımız artık kendileri sabunları yapabiliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İKA her zaman yanımızda durdu, bütün imkanları bize sunuyorlar."

“Kadınlar geri adım atmasın”



Kooperatif üyesi Yeter Korkmaz, kooperatif ile birlikte kendisini faydalı bir birey olarak görmeye başladığını aktardı. Korkmaz, özgüvenlerinin arttığını ifade ederek, şunları söyledi: “Kadınlar hiçbir şekilde geri adım atmasınlar, kendilerini hiçbir baskı altında hissetmesinler, birlik olsunlar. Birlikten güç doğar. Bir araya gelerek boş zaman geçireceklerine güzel şeyler üretmeye çalışsınlar.”