Kilit teknoloji yatırımına Kocaeli öncülük edecek

Belma A. ÖZGEN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırımlara Kocaeli’nin öncülük edeceğini öngörüyoruz” dedi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ağustos ayı meclis toplantısının konuk konuşmacısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.

Toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, il müdürleri, OSB Başkanları ve iş insanları katıldı.

Otomotiv, kimya ve metal sanayi sektörü ihracatta öncü

Sektörel tarafta bakıldığında otomotiv, kimya ve metal sanayinin ihracatta aldığı pay ile Kocaeli’nin öncü sektörleri arasında olduğunu söyleyen Bakan Kacır, Kocaeli’nin toplam ihracatının 1/4’ünün otomotivden, 1/5’inin kimya ve metal sanayi sektörlerinden sağlandığını kaydetti.

Bakan Kacır şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomobil ihracatının yüzde 25’ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi.

Kocaeli otomotiv sanayindeki 7.5 milyar dolarlık ihracatı 43 bin çalışan sağladı. Kimya sektöründe Kocaeli ihracat düzeyi, toplam sektörün yüzde 20’sinin üzerinde. 53 bin çalışan ile 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Metal sanayinde 32 bin çalışan ile 5 milyar doların üzerinde Kocaeli’den ihracat gerçekleştirildi.

Bütün bu veriler önümüzdeki dönemde de Kocaeli’nin sanayi politikamızda öncü role sahip olacağının bir işareti.” Türkiye’nin Togg benzeri pek çok teknoloji yatırımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Kacır, Kocaeli’de yapılacak dikkatli planlamalar ile bölgede yüksek katma değerli üretimi de hızlandırmak istediklerini söyledi. Kacır şöyle devam etti: “Türkiye’nin Togg benzeri pek çok teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırımlara Kocaeli’nin öncülük edeceğini öngörüyoruz.

Nitelikli iş gücü geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle mesleki eğitim alanında milli eğitim bakanlığı, sanayicilerimiz ve bakanlık arasında kurmayı hedeflediğimiz iş birliği platformlarını sanayicilerimizle, KSO üyeleri ile konuştuk. Önümüzdeki dönemde ulusal düzeyde yürüteceğimiz sektörel politikaların Kocaeli’deki yansımalarını birlikte planlama konusunda karşılıklı fikir alışverişinde olacağız.”

Sanayi atılımının öncüsü Kocaeli

Bakan Kacır, Kocaeli’nin Türkiye’nin son yirmi yılda gerçekleştirdiği sanayi atılımının öncüsü olduğunu söyledi. Kacır, “20 yıl öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı sekizdi bugün bu sayıyı 14’e yükselttik. OSB’lerimizdeki istihdam son 20 yılda Kocaeli’nde 9 binli rakamlardan 142 binli rakamlara son yirmi yıla yükseldi. Üretimdeki parsel sayısı 81’den 322 rakamına yükseldi. Organize sanayi bölgelerine ilave olarak 2 endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli’ne kazandırdık.

Aynı zamanda 132 Ar-Ge merkezi, 17 tasarım merkezi ve 5 teknoparkta bulunan 938 firmamız, Kocaeli’nde Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam Ar-Ge personel sayımız 15 binin üzerinde. Tasarım personeli sayımız 400 civarında. Bütün bu istatistikler aslında son yirmi yılda Kocaeli sanayicisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayicinin taleplerini aktardı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bakan Kacır’a sanayicilerin taleplerini iletti.

OSB’lerdeki doluluk oranından bahseden Zeytinoğlu yeni yerlere ihtiyaç olduğunu ve Kocaeli’de en az 5-6 bölgenin OSB olabilme olasılığı bulunduğunu söyledi. Sanayi alanlarının büyüklüğü açısından Kocaeli’nin ilk 13’te yer aldığını belirten Zeytinoğlu, bu konuda beraber bir çalışma yapılarak sorunun çözümü konusunda Bakanlıktan destek istedi.

Ülkenin sanayileşmesini ve Anadolu’da yaygınlaşması açısından demiryolu ağlarının 4-5 aks ile Anadolu’ya yayılması gerektiğine inandıklarını da dile getiren Zeytinoğlu, tam üyelik sıfatı dolayısı ile AB’nin zaten demiryolu projesinde bir destek olduğunu ancak bu fonksiyonu da kullanarak biraz daha yardım ile AB fonlarından da daha fazla yararlanabilmek adına Bakanlık ile daha yakından çalışmak istediklerini aktardı.

İkinci başlık olarak ihracat desteği isteyen Zeytinoğlu, bakanlıktan sektörlere göre kademeli destek olunmasını, bunun devlet bankaları üzerinden kredilendirme metodu ile yapılabileceği önerisinde bulundu. Eleman bulunamama konusuna da değinen Zeytinoğlu, “TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında güzel bir sözleşme var.

Mesleki eğitimde bizler bir şeyler yapıyoruz ama bu çok yavaş gidiyor. Bu konuda biraz daha ücretlerine destek olunursa özel sektörün burada da öncü olması sağlanabilir” dedi. Son olarak vize serbestisi konusunda destek isteyen Ayhan Zeytinoğlu, AB üyeliğinde gerekli adımların atılması konusundaki beklentileri ve Schengen Vizesi’ndeki ücret politikasının yarattığı sıkıntıları dile getirdi.