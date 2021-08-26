“Kimse müteahhitlik sektörünün sabrını zorlamasın…”

BURSA (DÜNYA) - İnşaat maliyetlerindeki artışların sabırları zorladığını söyleyen İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Müteahhitlik sektörünün iş bırakması, üretimi durdurması çağrılarını son derece haklı bulsak da, müteahhitler olarak vicdanımızla aklımız-mantığımız arasında kalmış durumdayız. Ancak kimse müteahhitler nasılsa üretimlerini durdurmaz, tüm bu zamları sineye çeker sanmasın, sabrımızı sınamasın” dedi.

İnşaat sektörünün uzun bir süredir sıkıntılarla boğuştuğunu belirten Başkan Andıç, tüm dünyayı etkileyen pandeminin yarattığı olumsuz sonuçların yanı sıra son dönemde özellikle inşaat maliyetinde demir ve çimentonun başını çektiği dövizdeki artışı aşan zamların, inşaat sektörünün 250 alt sektörünü, ülkemizin kanayan yarası kentsel dönüşümü ve kamuya iş yapan müteahhitleri iş yapamaz hale getirdiğini ifade etti. Bursa’da inşaat sektörünün öncü firmalarını aynı çatı altında buluşturan, sektörün sorunlarını hemen her platformda çözüm önerileriyle birlikte dile getiren, şehrin ve ülkenin yararına projeler üretme gayretinde olan İMSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörde gelinen son durumla ilgili konuştu. Maliyet artışları gerçek değerlerine inmediği takdirde, inşaatlara devam kararlarını bir daha değerlendirmek durumunda kalacaklarını ifade eden Andıç, önemli açıklamalar yaptı.

“İnşaatlara devam kararını gözden geçiriyoruz”

Mustafa Andıç, şunları söyledi: “Yıllık inşaat maliyet artışı yüzde 50 iken, inşaat maliyetlerinin ana kalemlerinden olan demir, çimento, yalıtım malzemeleri, mdf-sunta, cam fiyatları %100’e yakın artmıştır. Burada özellikle ithal girdisi daha az olan çimento ve cam fiyatlarındaki bu artışlar izaha muhtaçtır. Müteahhitlik sektörü olarak, bize malzeme sağlayan herkes maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtabilirken, bizler bunu fiyatlarımıza tam olarak yansıtamadığımız için özkaynaklarımızdan harcayarak istihdamımızı korumaya, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya çabalıyoruz. Ancak, bugün itibariyle arsa temini, inşaat yapımı ve finasman maliyeti çerçevesinde oluşan genel artışlar, müteahhitlik mesleğinin yapılamaması sonucunu beraberinde getirmektedir. Yeni ruhsat sayılarındaki ciddi düşüşler bunun en büyük kanıtıdır. İnşaatlarda çalışan ve olası iş verilememesi durumunda başkaca bir sektörde çalışma yatkınlığı olmayan 2,5 milyona yakın personel ve bu grubun geçimini sağladığı 10 milyonluk hane halkı gerçekten ekonomik anlamda zor bir süreç yaşamaktadırlar. Maliyet artışları gerçek değerlerine inmediği takdirde, biz de inşaatlara devam kararımızı bir daha değerlendirmek durumunda kalacağız.”

Rekabet Kurulu’na çağrı…

Kentsel dönüşümün bu maliyet artışlarıyla ve belirsizliklerle yapılamayacağını ifade eden Andıç, vicdanla mantık arasında kaldıklarını belirtti. Rekabet Kurulu’na da seslenen Andıç, “Müteahhitlik sektörünün iş bırakması, üretimi durdurması çağrılarını son derece haklı bulsak da, müteahhitler olarak vicdanımızla aklımız-mantığımız arasında kalmış durumdayız. Ancak kimse müteahhitler nasılsa üretimlerini durdurmaz, tüm bu zamları sineye çeker sanmasın, sabrımızı sınamasın. Döviz artışını bahane ederek zam yapıp, döviz düşünce fiyatları indirmeyen, sadece kendi riskini ortadan kaldırmayı hedefleyip aynı gemide olduğumuzu unutan bazı malzeme üreticisi paydaşlarımıza karşı, fırsatçılık, keyfiyet ve istismar iddialarının açığa kavuşturulması için Rekabet Kurulu’nu göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

“Gecikmeksizin bir gayrimenkul kredi kampanyası yapılmalı"

Açıklamasında önerilerde de bulunan Başkan Andıç, sözlerini şöyle noktaladı: “İçinde bulunduğumuz bu dönem için önerimiz, gecikmeksizin bir gayrimenkul kredi kampanyası yapılması ve fiyat artışlarının dizginlenmesidir. Bunu yaparken de, artık ikinci el konutları desteklemektense, sıfır konutlara ek olarak yine ilk el olmak şartıyla, ofis ve ticari gayrimenkul satışlarının da bu indirimlerden faydalandırılmaları hem kaynaklarımızın daha doğru kullanılması, hem de ekonomimizin gerçek anlamda desteklenmesi için çok önemlidir. Ayrıca, taahhüt işleri yapan meslektaşlarımız için fiyat farkı kararnamelerin gecikmeksizin ve güncel fiyat artışlarının gerisinde kalmayacak şekilde çıkarılması da, bizler için büyük önem taşımaktadır.”