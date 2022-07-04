Kınık OSB, teşvikle büyüyecek

Nihat DELİBAŞI



Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde 2. Etap çalışmaları başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Mayıs’ta Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile İlçe Bazlı Teşvik Sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden yararlanabilecek ilçeler arasına girmesiyle, Kınık OSB’de genişleme çalışmalarına başlama kararı alındı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Enver Olgunsoy, Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık ve Kınık TDİOSB Plan Müellifi Aslıhan Baldan ilçeye yeni OSB arazisi kazandırmak için bir araya geldi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni OSB alanı belirleme konusundaki olurunun ardından çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kınık ilçesinin alt bölge teşviklerinden yararlanabileceği yönündeki kararının ardından yatırımcıda büyük bir hareketlenme oldu. Bize düşen hızlı bir biçimde artan taleplere yanıt vererek OSB’de yatırımların hızlanmasını sağlamak” diye konuştu.

“Yatırımcı birçok teşvikten yararlanacak”

Kınık OSB Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, alınan bu kararla Kınık’ın Manisa ile aynı teşvik mekanizmasından faydalanma imkanı doğduğunu belirterek, “İzmir firmaları, teşvik avantajı ile yatırımlarını Manisa’ya yönlendiriyordu. 2020’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, OSBÜK’e, Ege Bölgesi Sanayi Odası’na OSB’lerde alt bölge teşviklerinden yararlanmak için talepte bulunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın bu kararı Kınık’ta yatırımların önünü açacak” dedi. Bu kararla yatırımcının, istihdam başta olmak üzere vergi düzenlemeleri dahil birçok teşvikten yararlanma imkanına vurgu yapan Ekmekçioğlu, Kınık OSB’nin altyapı çalışmalarında sona gelindiğini, doğalgazın bağlanması ile firmaların yatırımlarını realize etmeye başladıklarını dile getirdi. Dünya Bankası’nın kredi imkanlarıyla arıtma tesisi inşaatını yeni dönem projesi olarak açıklayan Ekmekçioğlu, “İzmir-İstanbul Otoyolu’na yakınlığının sağladığı ulaşım ve lojistik avantajları Kınık’ı yatırımcının radarına girmesini sağlamıştı. Bu karar, Kınık OSB’nin cazibesini bir kat daha artırmış oldu” diye konuştu. Ekmekçioğlu, artan taleplere yanıt verdiklerini belirterek genişleme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Yılsonuna kadar temel atacaklar

OSB yasasına göre tahsis yaptıkları yatırımcının 2 yıl içinde yatırım yapmadığı takdirde tahsisi iptal etmek zorunda kalma durumu doğduğunu hatırlatan Ekmekçioğlu, “Yeni karar, yatırımcıya cazip geliyor. Halen 10 işletmede yaklaşık 600 kişi istihdam eden Kınık OSB’de yıl sonuna kadar Dirinler Döküm, ŞA-RA Enerji, Kocaer Çelik, BKD Tarım, CSC Kompozit firmalarının temel atmasını bekliyoruz.

Tarıma Dayalı OSB’de de imar planı bitiyor

Enver Olgunsoy, Kınık OSB içinde yer alan ve genişleme çalışmaları süren Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de de imar planlarının bitme aşamasında olduğunu ve DSİ’nin sulama kanalının deplase çalışmalarının sona geldiğini söyledi. Soma-Bergama karayolu bağlantısı için projenin tamamlandığı OSB’de parsellerin belli olmasının ardından tahsislere başlayacaklarını duyurdu. Olgunsoy, “Metrekarenin çok çok üzerinde yaklaşık yüzde 70’i aşan oranda müracaat var. Talepleri küçük bir ücret karşılığı kayda dönüştürmüştük. Bu yatırımcının avantajına bir durum oldu. Tahsisleri yaparken, konuya uygun üretimi dikkate alacağız. Tahsisleri kesinleştireceğiz. Ardından hemen yatırım isteyeceğiz. Yılsonuna doğru kazma vurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.