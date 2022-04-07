Kınık OSB’deki yatırımcılar doğalgaz bekliyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - 3 milyon dolar yatırımla kurdukları ve ayda 180 ton mısır cipsi üretecek fabrikalarını doğalgaz bağlantısı olmaması nedeniyle faaliyete alamadıklarını belirten Mima Tarım Genel Müdürü Ali Sami Karaalp, “Bugün üretime geçecek noktadayız. Ancak doğalgaz olmadığı için yapamıyoruz. Temennimiz kısa bir sürede bağlantının tamamlanması” dedi.

Karaalp, bölgenin üreticisini korumak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla aldıkları yatırım kararını kısa sürede realize ederek fabrika inşaatını tamamladıklarını söyledi. Yaptıkları planlamaya göre Temmuz 2021’de üretime geçmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda personel alımına başladıklarını ifade eden Karaalp, “Doğalgaz, OSB’nin kapısına kadar geldi. Bizde bu süreçte inşaatı ve makine montajlarını tamamladık. Ancak, kapıya kadar gelen doğalgazın işletmemize bağlantısı gerçekleşmedi. Bağlantıyı biz yapalım dediğimizde ise bu işin ihale edildiği ve kısa bir sürede doğalgaza kavuşacağımız dile getirildi. Kasım, Aralık en geç Ocak 2022 tarihi verildi ancak Mart ayı sona erdi hala doğalgaza kavuşmuş değiliz. Dileğimiz bir an önce ihalenin sonuçlanması, doğalgaza kavuşmak ve üretime geçmek” diye konuştu. Karaalp, yine bu süreçte 15 personel alımı yaptıklarını ancak, işletmeyi devreye alamadıkları için 35 ilave personele işbaşı yaptıramadıklarını dile getirdi. İşletme olarak sözleşmeli tarım modeliyle anlaştıkları bölge üreticisinden yöreye özgü ayçekirdeği üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaalp, gecikme nedeniyle sözleşmeli üretimde de kayıp yaşadıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Kınık OSB yetkilileri de yaptıkları açıklamada, konunun çözümü için doğalgaz tedarikçisi firma ile görüştüklerini, doğalgazın OSB içindeki dağıtımı ile ilgili ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılarak işletmelere arzının sağlanacağı sözünü aldıklarını bildirdi.