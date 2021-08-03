Kınık TDİOSB’de temelin yıl sonunda atılması bekleniyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, son olarak Niğde Bor’da kurulan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) ile Türkiye genelinde TDİOSB sayısının 29’a yükseldiğini söyledi. Oruç, “Kınık’ta uyumlu bir ekip, özverili çalışmayla Türkiye’nin ve dünyanın ilk tıbbi aromatik bitkisel tarıma dayalı ihtisas OSB’sini hayata geçirme noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 100 doluluğa ulaşmak” dedi.

Kınık TDİOSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç’un katılımı ile gerçekleşti. Oruç ‘un yanı sıra Şube Müdürleri Aylin İnan, Recep Durukan’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, bölgenin biran önce faaliyete geçmesi için çalıştıklarını belirtti. Kınık TDİOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ali Sorgun Özbalcı ise, “Kınık TDİOSB, sadece bölgemizin değil ülkemizin ve hatta yurtdışının tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki ihtiyacını karşılayacak ve tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir yatırım olacaktır. Daha yatırım aşamasındayken yapılan ön başvuruların yoğunluğuna bakıldığında Kınık TDİOSB’nin ne kadar isabetli bir yatırım olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

“Yıl sonunda temel atılacak”

Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Türkiye’nin ve dünyanın ilk tıbbi aromatik bitkiler ihtisas OSB’sinde yıl sonuna kadar temel atmayı hedeflediklerini belirterek, “OSB’miz yüksek katma değerli üretimle kent, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, ülke genelinde 29. TDİOSB’nin Niğde Bor’da kurulduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kınık TDİOSB’ye verdiği öneme dikkat çekti. İlçede uyumlu bir ekibin, özverili çalışmasına tanık olduğunu vurgulayan Oruç, “Kınık TDİOSB’de 2023’ül ilk çeyreğinde yüzde 100 doluluk ve 3 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge merkezi için tahsis kararı

Kınık TDİOSB Müteşebbis Heyeti, Ar- Ge Merkezi için Tarım ve Orman Bakanlığı Odun Dışı Ürünler Genel Müdürlüğü’ne 15 bin metrekare arazi tahsis edilmesini kararlaştırdı. Kurulacak Ar- Ge merkezinde yürütülecek bilimsel çalışma ve araştırmalarda ilaç, kozmetik ve gıda sanayine yönelik ürünler geliştirilecek, bitki, tohum, fide ıslahı çalışmaları yapılacak.