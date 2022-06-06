Kınık TDİOSB’nin yabancı yatırımcı için yer arıyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Başkanı Enver Olgunsoy, tohum, fide, tıbbi aromatik bitki alanında faaliyet gösterecek bölgenin, bu alanda dışa bağımlılığı ve ithalatı azaltmada oynayacağı role dikkat çekti. Olgunsoy, “Kınık TDİOSB, tohum, fide ve özellikle tıbbi aromatik bitki konusunda yerli ve milli üretim üssü olarak ithalatı azaltmanın yanı sıra ihracata da önemli katkı sağlayacak” dedi.

Bin 300 dönümlük OSB alanında boş yer kalmadığını hatırlatarak, yer talebinin devam ettiğini söyleyen Enver Olgunsoy, yabancı yatırımcı ilgisine de değinerek, talepleri dikkate alarak genişleme çalışmalarına şimdiden başlama kararı aldıklarını açıkladı. Olgunsoy şöyle devam etti: “20 yılı aşkın süredir OSB’lerle ilgiliyim. Bu kadar hızlı dolan OSB görmedim. Yatırımcılar yedek yazılmaya devam ediyor. Şu an palanlar onay aşamasında. Hedefimiz, yıl sonuna kadar ilk kazmanın vurulması ve yatırımların hızla yükselerek Kınık TDİOSB’nin bulunduğumuz coğrafyanın tıbbi aromatik merkezi olması.”

“Kozmetiğin vazgeçilmezi gülyağının litresi 7 bin Euro”

Kınık TDİOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Nuri Erçetin ile Isparta’da gülyağı hasadına katıldıklarını, yine Afyonkarahisar’da haşhaş ve Denizli bölgesinde lavanta tarlalarında incelemelerde bulunduklarını anlatan Olgunsoy, “Türkiye, bitki florası olarak Avrupa’nın en zengin ülkesi. Ama biz bu bitkileri vahşi hasatla toplayıp, Avrupa’ya satıyoruz. Onlar içindeki ekstratı çıkardıktan sonra büyük fiyat farklarıyla geri satıyor. Örneğin ülkemiz kekik ve gülyağı üretiminde lider. Kozmetik sektörünün vazgeçilmez ürünü gülyağının litresi 7 bin Euro’dan ihraç ediliyor. Kınık TDİOSB bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuracağı Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi sayesinde katma değerin ülkemizde kalmasına destek olacağız” dedi.