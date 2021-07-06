Kınık, yatırımlarla sosyal gelişmişlikte sınıf atladı

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Kınık Karma OSB’nin kuruluşundan itibaren ilçenin kalkınmasına gösterdiği destek için Kınık Karma OSB’nin geçmiş dönem Başkanı Ufuk Akgün için plaket töreni düzenlendi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, törende ilçeden göçün durduğunu ve tersine göçün başladığını söyledi. Kınık Karma OSB’nin ardından geçtiğimiz günlerde tescil edilen Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) sayesinde işsizlik probleminin önemli ölçüde çözüldüğünü kaydeden Doğruer, Karma OSB için 1 milyon metrekarelik genişleme talebinde bulunduklarını açıkladı. Genişleme talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelendiğini belirten Doğruer, “Heyet olarak yaptığımız görüşmede, Sosyal Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kritelerlerine göre ilçe olarak bir üst lige çıktığımız bilgisi paylaşıldı. İlçedeki fabrika sayısından hastane yatak sayısına, konuttan, okullara, öğretmen sayısından, gençlik merkezi, otel, kütüphane gibi 30’u parametrenin analiz edilmesiyle elde edilen sonuca göre Kınık, 4’üncü kademeden 3’üncü kademeye yükseldi. İlçe olarak bir üst lige çıkmış olduk” dedi.

Bu sonuçla İzmir’in gelişmişlik endeksi parametrelerine göre dördüncü bölge ilçeleri Kiraz, Kınık, Karaburun ve Beydağ ilçeleri arasından çıkmış olduklarını kaydeden Doğruer, şunları söyledi: “Nitelikli iş gücü için iş var, ancak çalıştıracak insan bulmakta zorlanıyoruz. Düz işçi konusunda yığılım var. Yatırımcı teknik ekip istiyor. Karma OSB için yatırımcılardan da aldığımız ön bilgiler ışığında maden sektörü için mekanik, mekatronik, makine ve şimdi yeni ekleyeceğimiz CNC, döküm, kalıpçılık ve tarım ekonomisi ile ilgili meslek lisesini ilçeye uyarlayabilecek dallarla ilgili başvurumuz var. Sonrasında, yine bu alanlarda meslek yüksek okulu kurma hedefimiz var. Böylece hem Karma, Hem tarıma dayalı ihtisas OSB’de nitelikli, yetişmiş, eleman temini sağlanmış olacak.”

“TDİOSB için şimdiden genişleme talep edeceğiz”

Karma ve TDİOSB’nin tamamlanmasıyla 5 yıl sonra yüzde 20’lik nüfus artışı öngörüldüğünü aktaran Sadık Doğruer, “Hatta, ilçede 10 yıl sonra yüzde 50’lik artışla 45 bin nüfus tahmin ediliyor. Öğretmenevimiz, gençlik merkezimiz tamamlanıyor. TOKİ’nin ilk etap konut projesinin ardından 2’nci etap projesi başlıyor. Kınık TDİOSB’de 1 milyon 285 bin metrekare alan, 85 başvuru var. Ön başvuruların talep ettiği toplam alan 1 milyon 850 bin metrekare. Yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti oluştu. Kınık TDİOSB için şimdiden genişleme talep edeceğiz. Talebimiz kabul görürse bölgeye yüzde 40 ilave alan eklenecek. Böylece taleplerin tamamına yanıt verebileceğiz” diye konuştu.