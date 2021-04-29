Kipaş, hammadde kullanımını yüzde 100 sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Döşemelik, deco, gömleklik, spor ve günlük giyim kumaşları, denim, teknik tekstiller gibi geniş ürün yelpazesiyle gloabl markaların tedarikçisi olan Kipaş, yıllık 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik üretimi yapıyor. 450 milyon doları aşan cirosu olan şirket, 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Kipaş’ın yeni dönemde odaklandığı konu ise sürdürülebilir üretim.

Çevre dostu üretim yöntemleri ve geri dönüşümde son teknolojiler ile atık ve kirlilikle mücadele ettiklerini söyleyen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, “Moda endüstrisinde olumlu bir etki yaratmakta kararlıyız. Bugün itibariyle üretimin yüzde 60'ını sürdürülebilir kaynaklarla yapıyoruz. 2025 yılında yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklarla üretim hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Geleceğe dönük bir moda endüstrisi oluşturmaya yardımcı olmak için üretimde kaynak kullanımını azaltmak istediklerini aktaran Gümüşer, “Yeniden kullanma ve geri dönüştürme stratejisi ile endüstriyel atık miktarını azaltıyoruz. Sürdürülebilir bir tekstil üretimi için birçok hammadde üretici ve moda markası ile işbirliğine imza atıyoruz. Bununla birlikte tekstil üretiminin döngüsel hale gelebilmesi için dünyanın önde gelen vakıflarından Ellen MacArthur’un Jeans Redesign projesine katılan ilk Türk kumaş üreticisi olduk” dedi.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarını Innocence çatısı altında topladık”

Kipaş Tekstil tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını Innocence çatısı altında topluyor. Bu çatı altında 3 alana odaklanan Kipaş Tekstil, Fiber Point’ ile sürdürülebilir tekstil üretimi için sürdürülebilir tedarik zincirine odaklanmış durumda. Ar-Ge ekibi ile iplik ve kumaş üretiminde yeni ve sürdürülebilir tekniklere odaklandıklarının altını çizen Gümüşer, “Bu bağlamda Green Point olarak adlandırdığımız yaklaşım doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz çevresel kirliliğin önüne geçiyoruz” ifadesini kullandı.

“Karbon nötr için inovasyona odaklandık”

Üretim sırasında ihtiyaç duydukları buharı üretirken doğaya salınan karbondioksiti nötrlemek için inovatif çalışmalar yürüttüklerini aktaran Halit Gümüşer, şunları söyledi: “Bu çalışma sayesinde kömür ve doğal tüketimi sonucu çıkan karbondioksiti, bacada tekstil atık suyuyla yakalayarak yüzde 70 oranında karbon salımını düşürürken, mevcuttaki yüksek bazik özelliği bulunan atık suyu da bu yöntemle nötralize edebiliyoruz. Bunun yanı sıra Geleceğe Nefes adını verdiğimiz 500 bin ağaç dikim projesi ile yılda 361 milyon 500 bin kilogram karbondioksitin doğaya salınmasını engellemeyi hedefliyoruz. 2020 yılında projenin ilk etabı olan 100 bin ağacı toprakla buluşturduk.”

Öte yandan tekstildeki yoğun su tüketimini azaltmak ve Ceyhan Havzası üzerinde su kirliliğini önlemek için adım attıklarını dile getiren Gümüşer, hem yeraltı suları hem de yüzey suları üzerindeki negatif etkiyi azaltmak için birçok proje gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Gümüşer, “2020’de tamamlanan yeni atık su arıtma tesisi yatırımıyla mevcutta istenilen atık su deşarjı limitlerini yüzde 300 iyileştirerek deşarj yapıyoruz. Denim üretimi sırasında yoğun atık suyun geri kazanılması için yürütülen projede günde ortalama 1500 ton suyu geri kazanıyoruz. Bu da yaklaşık 10 bin kişinin günlük su tüketimine eşit” diye konuştu.

Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektör liderlerini çözüm odaklı adımlar atmak üzere bir araya getirmek üzere Sustainability Talks İstanbul Konferansı’nı organize ettiklerini aktaran Gümüşer, şöyle devam etti: “Markaların, üreticilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir üretimde Türkiye’nin merkez haline gelmesine yönelik çalışmalarda paydaşların farkındalığının artırılmasına yönelik katkıda bulunuyoruz. Alanında uzman, tekstil ve sürdürülebilirliğin farklı alanlarında deneyim sahibi 25 konuşmacının yer aldığı Kasım 2019’da gerçekleştirilen ilk Sustainability Talks İstanbul etkinliği büyük ilgi görmüş 600’den fazla katılımcı sürdürülebilirliğin kilit konularına yönelik yönelik panelleri ile beğeniyle takip edilmişti. Bu etkinliğin geleneksel olarak düzenlenmesini hedefliyoruz. Bu yıl kasım ayında ikincisini düzenlemeyi planladığımız Sustainability Talks İstanbul için hazırlıklarımız devam ediyor.”