Kıraç Elektrik’ten araç şarj istasyonu hamlesi

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç, dünyadaki çevre bilincinin her geçen gün artması, pandemi sonrasında küresel konuların bir kademe daha önem kazanması ile elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin arttığına dikkat çekti. Avrupa’da birçok ülkenin 2030 ve sonrasında neredeyse elektrikli araçlara dışında araç satışına izin vermemek üzere hareket ederken, bazı ülkelerin daha yumuşak bir geçiş ile bu süreci yönettiğini belirten Kıraç, Türkiye’de ise pazara sunulan her üç modelden birinin elektrikli veya hibrit olduğunu açıkladı. Nisan ayında yayınlanan Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye’de toplam 225 aktif otomobil ve hafif ticari araç modeli olduğunu açıklayan Can Kıraç, “Bu modellerin 66’sı hibrit,21’i elektrikli. Bu da Türkiye’de pazara sunulan her üç modelden birinin elektrikli veya hibrit olduğunu bize gösteriyor. Rakamlar her geçen gün artarken otomotiv pazarındaki bu gelişme doğal olarak beraberinde araçların şarj edilmesi konusunu ve yöntemlerini de beraberinde getiriyor” dedi.

Şirket, yeşil enerji yatırımlarına hız verdi

Can Kıraç, yakıt istasyonlarının ileriki yıllarda bugünkü gibi cazibesinin kalmayacağını, her yerin elektrikli araç ya da otomotiv için şarj istasyonu olacağını aktardı. Kıraç Elektrik olarak bu sektöre uzun süredir hazır olduklarını ifade eden Kıraç, Siemens, Legrand ve Schneider markaları ile pazarda zaten halihazırda hizmet verdiklerini ve araç şarj ünitesi ile ilgili plan ve proje hazırlama, kurulum, yedek parça temini ve en önemlisi teknik destek hizmetleri ile tam hizmet ve ürün gamı anlayışı ile hareket ettiklerini belitti. Kıraç, ayrıca grup firmaları ile elektrifikasyon alt yapı çalışmalarında destek olduklarını, Türkiye genelinde her ilde oluşturdukları alt bayi organizasyonu sayesinde bu kanaldaki partnerleri ile ürünlerin ve hizmetlerin ulaşılabilirliğini sağladıklarını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiklerini anlatan Can Kıraç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl merkezimizde sürdürülebilirlik ve bu stratejimizin en önemli bileşeni olan karbondan arındırma var. Aynı zamanda mühendislik firması olarak, enerji izleme sistemleri, enerji verimliliği ve enerji santralleri kurulması, karbon salınımı ölçümü ve azaltılması projelerine de yatırımlar yapıyoruz. Yeşil enerji konusunda çok büyük yatırımlarımız ve hedeflerimiz var. Türkiye’de 100MW’a yakın güneş enerji santrali kurduk.”

Büyük markaların Türkiye’deki en önemli partneri

Merkezi Eskişehir’de bulunan Kıraç Elektrik’in zengin ürün çeşidi, stok yatırımı ve hizmet kalitesi ile Türkiye’deki en büyük elektrik malzemeleri satış/dağıtım tedarikçisi olduğunu aktaran Kıraç, “Elektrik, alçak gerilim ve orta gerilim şalt malzemeleri, enerji ve zayıf akım kabloları, konut içi tesisat ürünleri, enerji izleme ve bağlantı ekipmanları, panolar, aydınlatma armatür ve ampulleri, topraklama sistemi elemanları, tip testli alçak gerilim panoları, yenilenebilir enerji çözümleri gibi daha birçok ürün ve gruplarında hizmet vermekteyiz. 20 bin metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık depolama alanı, bölgesel ara depoları, yaygın pazarlama ve satış destek ekipleri, tekliflendirme ve satış sonrası uzman mühendislik alt yapısı ile Türkiye’deki en büyük elektrik malzemeleri satış/dağıtım tedarikçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Asya ve Afrika ülkelerinde bulunan 10 satış ofisi ve üretim tesisiyle, 28 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Kıraç, sektöründe öncü 30 büyük markanın ana bayisi olarak hizmet verdiklerini belirtti.