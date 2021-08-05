Kıraç’ın ‘Toragay’ı görev bekliyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Kıraç Group Yönetim Kurulu Üyesi Can Kıraç, geçen yıl aralık ayında faaliyete geçirdikleri Kıraç Havacılık Teknoloji ve Savunma A.Ş. (HTS) ile askeri ve sivil alanda kullanılabilecek 6 farklı insansız hava aracı projesi üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı için çalışmaları devam eden dikey iniş kalkışlı (VTOL) insansız hava aracının, orman alanlarını ve kıyı bölgelerini gözetleyen otonom bir araç olduğunu aktaran Kıraç, “Toragay adını verdiğimiz İHA’mızın etkin kullanım yüksekliği 80 metre ila 2000 bin metre arasında. Bu sayede orta ve yüksek irtifa İHA’larının yapamadığı kadar yakın gözetleme yapabilmekte. Kanat genişliği 3.2 metre ve uzunluğu 1.9 metre olmasından dolayı yaklaşık 7 metrekare alandan dik olarak kalkış yapabilir ve piste ihtiyaç duymaz. En önemli özelliklerinden biri tamamen bataryalı olması ve elektrik motoruyla çalışması. Bu sayede de orman bölgesinde olası bir düşme ihtimaline karşı, sıvı yakıtlı İHA’lara kıyasla yangın çıkarma olasılığının çok düşük bir ihtimal. Küçük yapısı ve elektrik motorları kullanması ses ve görüntü izinin çok düşük olmasını sağlıyor. Böylece normal şartlarda orman üzeri uçuşlarda yaban hayvanlarını rahatsız etmeyeceği gibi olası kaçakçılık ya da kundakçılık olaylarını da fark edilmeden izleyebilmektedir” diye konuştu.

Geniş bir kullanım alanına sahip

Can Kıraç, kendi öz kaynakları ile geliştirdikleri Toragay’ın, orman sahalarının ve tarım alanlarının kontörlünün yanı sıra erken yangın ihbarı, gündüz ve gece keşif, gözetleme ve hedef tespiti, askeri ve sivil koordinat belirleme, kıyı ve sınır kontrolü, arama ve kurtarma faaliyetleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele, kara ve demiryolu güzergahlarında yol emniyeti gibi alanlarda faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Tarımsal ilaçta yüzde 40’lık drone tasarrufu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak zirai ilaçlama alanında hizmet vermek amacıyla geliştirdikleri zirai ilaçlama dronlarının deneme süreçlerini bitirerek, Ar-Ge faaliyetlerini tamamladığını ifade eden Kıraç, insansız hava araçları ile tarımda verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefl ediklerini belirtti. “Tarımsal İHA’larımız sahip olduğu ileri teknoloji kamera ve cihazlarla birlikte ekili alanlardaki hastalığı, haşereyi, sulamayı ve gübre durumunu doğru ve sağlıklı bir şekilde izleyerek, durum tespiti yapabilecek” diyen Kıraç, bu sayede ilaçlamada yüzde 30 ila 40 arasında, su da ise yüzde 90’a yakın tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

IDEF’te yeni ürününü görücüye çıkaracak

Öte yandan, Kıraç HTS’nin kısa sürede savunma alanında yer almak ve işbirliğini yasal zemine oturabilmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’nın istekleri gereği tesis güvenlik belgesi ve diğer girişimlerde bulunduğunu söyleyen Can Kıraç, askeriyede kullanılması için geliştirdikleri 8 motorlu quadcopter’ın ise IDEF 2021 Savunma Fuar’ında görücüye çıkacağını sözlerine ekledi.