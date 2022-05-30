Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile 34 öğretim üyesi istihdam edecek.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden online olarak yapılacak olup şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

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