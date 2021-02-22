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Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor

Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü ve Keskin ilçesi Konur Köyünde bulunan ilanda tüm nitelikleri yazılı 1 adet hisseli 129 adet hissesiz taşınmazların satışı yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü ve Keskin ilçesi Konur Köyünde bulunan ilanda tüm nitelikleri yazılı 1 adet hisseli 129 adet hissesiz taşınmazların satışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre (açık teklif usulü) yapılacak ihale 5 Mart 2021 günü saat 14:50'de İ Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binasında yapılacak.

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