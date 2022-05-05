Kırklareli OSB, 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşil OSB projesi kapsamında 300 bin dönüm alanda saatte 45 megavat kapasiteli rüzgar ve güneş santralleri kurulması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Proje kapsamında 45 milyon dolarlık bir enerji yatırımı yapılacağını söyleyen Bilgin, “Bu yatırımımızla 40 megavatı rüzgar 5 megavatı güneş enerjisinden sağlanacak. Saatte 45 megavat enerji üretebileceğiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bir yıl içinde santralimiz kurulmuş olacak." dedi.

Türkiye'deki OSB'ler içinde en büyük enerji santralini kuracaklarına dikkat çeken Bilgin, “Ürettiğimiz elektriği sanayicilerimize satarak hem çevreye duyarlı hem yurt dışına bağımlılığı azaltan bir yatırım yapmış olacağız. Böylece son dönemde dünyada yaşanan enerji kısıtlılığını da aşarak sürdürülebilirliği sağlamış olacağız.” diye konuştu.

OSB’deki toplam yatırım 35 milyar liraya ulaştı

Yatırımcıların yoğun ilgisi üzerine OSB'de birinci ve ikinci etaplardaki parsellerin tamamının satıldığını da belirten Bilgin, OSB'de ikinci genişlemeyle yaklaşık 6 bin dönüm alanda yatırımların yapıldığını aktardı. Bilgin, OSB’de şu anda 40 fabrikanın üretimde, 73 fabrikanın da inşaat aşamasında olduğunu kaydetti.

OSB'deki toplam yatırımın 35 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Bilgin, “Bütün yatırımcılar fabrikalarını en hızlı şekilde kurup kısa sürede faaliyete geçirmek istiyor. Üçüncü etap dediğimiz 12 bin dönüm, yani mevcut OSB'nin 2,5 katı kadar olan alanla ilgili de genişleme çalışmalarına başladık. O alanı da inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çünkü çok yüksek talep var." şeklinde konuştu.

Akıllı OSB konseptini uyguladıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti: “Bütün sistematiği merkezi bir noktada toplayıp, buradaki bütün işleyişi internet aracılığıyla dijital ortamda yönetiyoruz. Kırklareli OSB öncü rolünü ortaya koyup bölgenin en büyüğü olacak. OSB'deki hareketlilik şehrimize de yansımakta. Önümüzdeki 5 veya 10 yıl içinde Kırklareli denildiğinde akla markaların, niteliğin, kalitenin ve standardın şehri gelecek. Önümüzdeki 50 ile 100 yılı düşünerek yatırımlarımızı yapıyoruz. İlimizin dengeli büyümesine aracılık ediyoruz. Bu konuda ilimiz mevcut standardını, çevre duyarlılığını yükseltiyor. En önemlisi de ilimize değer, güç katacak şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz."