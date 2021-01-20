Kırşehir’de 200 gram ekmek 1,5 lira oldu

KIRŞEHİR-DÜNYA

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Bahamettin Öztürk, 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satışına 19 Ocak Salı gününden itibaren yürürlüğe girdiğini söyledi. Un, maya, işçilik, elektrik, yakıt gibi girdilerin yükselmesi nedeniyle fırıncı esnafının zarar ettiğini belirledikleri için zam taleplerini uygun bularak onayladıklarını belirten Öztürk, “Malum son aylarda ekmek üretim maliyetleri artınca, esnaf ve sanatkarlarımız, fırın işletmecilerimiz büyük ölçüde zarar ediyorlardı. Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı olarak, Sayın Valimiz ve Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak karar alıp ekmek fiyatını onayladık. Ticaret İl Müdürlüğümüzün hazırladığı çevre illerdeki ekmek fiyatları araştırma raporuyla ekmek fırınlarımızın bu zamma ihtiyacı olduğunu gördük. Çevre illerde bu fiyat artışı 6-7 ay önce yapıldı. Ama, biz yeni onayladık. İnşallah ekmek üreticilerimiz vatandaşımıza bundan sonra daha güzel ekmek üretmeye devam edecek. 200 gram ekmek salı gününden itibaren 1,5 liraya satılmaya başlandı” dedi.