“Kısa çalışma ödeneği yılsonuna kadar uzatılmalı”

BURSA (DÜNYA) - BTSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt’un başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO olarak pandeminin sektörlere olan etkilerini en aza indirmeyi ve başlayan yeni süreci güçlü bir atılım dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ülke olarak yatırım, üretim ve sosyal refaha ulaşmamızın önündeki en büyük engel yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarıdır. Sanayicimizin ve üreticimizin üzerindeki yükü ne kadar hafifletebilirsek hedeflerimize o denli hızlı koşacağımıza inanıyorum. Bu nedenle ülkemizin yüksek faiz-yüksek enflasyon sarmaldan hızla kurtulması gerekiyor. Diğer taraftan sağlıktaki normalleşmenin ticarete de yansıması için devletimizin firmalarımıza sunduğu destekleri sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi bu dönemde istihdamın sigortası olan çok önemli bir desteğin de yılsonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

Nefes kredisinde düzenleme

İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne en fazla kaynak aktaran Odalardan biri olduklarını belirten Başkan Burkay, “Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kredi başvurularında yüzde 25 ciro kaybı şartı kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın atmış olduğu bu adım destek paketinden daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açacaktır. Sektörlerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Bu kapsamda giyim tekstil ihracatçılarımızın dahilde işleme izin belgelerinde karşılaştığı önemli bir sorunu Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerle çözüme kavuşturduk. Karışık hurda plastik ithalatı ve polietilen atık ithalatı yasakları sonrası zor durumda kalan geri dönüşüm sektörümüzün mağduriyetini gidermek amacıyla da gerek Çevre ve Şehircilik gerekse de Ticaret Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerimizi yaptık” diye konuştu.